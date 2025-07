HörnGarten eröffnet: Neues Leben für Kiels Hörnquartier

Gemeinsam gärtnern und gestalten

Der HörnGarten ist durch die Zusammenarbeit der Initiative MITTE Kiel, des Vereins zusammen wandeln e.V. und des Stadtplanungsamts entstanden. Hier können Kielerinnen und Kieler gemeinsam gärtnern, sich begegnen und den Stadtraum aktiv mitgestalten. Inklusive Hochbeete machen den Garten für Menschen mit Behinderungen, ältere Menschen und Kinder gleichermaßen nutzbar.

Der neue Garten liegt direkt vor der Halle 400 und schafft einen Ort der Begegnung für das gesamte Quartier und soll als Ort dienen, an dem sich die noch relativ neue Nachbarschaft treffen und gemeinsam gärtnern kann.

Vom Dornröschenschlaf zum lebendigen Quartier

Die Hörn verändert sich stark. In den vergangenen Jahren entstanden zahlreiche neue Wohnungen und Arbeitsplätze. Die Entwicklung geht weiter. Doch es fehlten Orte der Begegnung und Identifikation. Der HörnGarten schließt diese Lücke.

Nach monatelanger Arbeit, in der die Hochbeete direkt vor Ort in mühsamer Handarbeit zusammengewerkelt wurden, konnten diese endlich begrünt und der Öffentlichkeit präsentiert werden. Das Herz des neuen Gartenprojekts bildet ein Baucontainer, in dem die Gerätschaften direkt vor Ort wettersicher gelagert werden können, sodass sich sowohl Transportweg als auch Lagerprobleme einfach und direkt lösen lassen.



In diesem Container lagern neben den Gartenwerkzeugen aber auch Bierbänke und mobile Öfen, sodass den umliegenden Anwohnern die Möglichkeit gewährt wird, bei gutem Wetter auch ohne festlichen Anlass den Platz zu nutzen.

Seit Anfang 2023 begleitet die Initiative MITTE Kiel gemeinsam mit der Stadtverwaltung und dem Sanierungsträger BIG-Städtebau GmbH die Aktivierung des Quartiers. Sie arbeiten stets im Dialog mit der Nachbarschaft. Regelmäßige Veranstaltungen, kreative Beteiligungsformate und Pilotprojekte machen die Bedürfnisse der Anwohnenden sichtbar. Ein Beispiel ist die temporäre Spielstraße an der Promenade.