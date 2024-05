"Alte Gleisharfe" unter Birken lädt ein zu Treffen, Spaziergängen & Sport

Den Bereich der übrig gebliebenen alten Gütergleise hatte längst die Natur zurückerobert. Das dort gewachsene Birkenwäldchen ist nun Bestandteil einer neuen Grünanlage.

Das Grünflächenamt hat in der "Alten Gleisharfe" Wege angelegt, Sitzgelegenheiten eingerichtet und eine Calisthenics-Anlage für Sport im Freien aufgestellt. Dabei wurden alte Gleise, Weichen und Kräne einbezogen. In die Planungen sind viele Anregungen aus einem Online-Beteiligungsverfahren eingeflossen. Die Bau- und Planungskosten beliefen sich auf etwa 540.000 Euro.

Stadträtin Alke Elisabeth Voß gab die "Alte Gleisharfe" am 6. Mai 2024 für die Öffentlichkeit frei. Sie sagte: "Nur selten haben wir die Chance, neue Grünanlagen zu erschaffen. Umso mehr freue ich mich, dass hier an diesem besonderen Ort ein neuer Park entstanden ist. Er bietet den Anwohner*innen und Student*innen eine hohe Aufenthaltsqualität sowie neuen Raum für eine Vielfalt an kulturellen und sportlichen Nutzungsmöglichkeiten."

Jahrelang lagen die rostigen Gütergleise weitgehend unbeachtet unter Birken und Sträuchern. Nun gehören sie zu einem neuen kleinen Park für den mit Grünflächen unterversorgten Stadtteil Ravensberg. Es wurde darauf geachtet, dass der ökologisch wertvolle Birkenwald ebenso erhalten blieb wie die Relikte der alten Gleisanlagen.

Der Park wird auch ein Treffpunkt für Studierende der Christian-Albrechts-Universität werden. Damit passt er hervorragend ins Konzept der künftigen Kiel.Science.City, die gerade von Stadt, Land und Uni entwickelt wird. In Kiel.Science.City sollen Studium und Wissenschaft, Innovation und Wirtschaft, Leben, Arbeiten und Wohnen eng miteinander verbunden werden. Die "Alte Gleisharfe" und nicht weit davon entfernt der neue "Lieblingsplatz" mit vielen Wohnungen sowie Pizzeria direkt an der Veloroute 10 bringen schon jetzt neues Leben an den Uni-Campus.

Geschichtlicher Hintergrund: Der alte Güterbahnhof Kiel-West

Der Güterbahnhof Kiel-West wurde 1924 eröffnet. Er war als Teil einer Planung entstanden, die die Anbindung des Kieler Nordhafens am Nord-Ostsee-Kanal an das Eisenbahnnetz in Kiel-Hassee vorsah. Während der Güterbahnhof selbst in den Anfangsjahren florierte und bis in die 1950er-Jahre kontinuierlich erweitert wurde, wurde der Streckenabschnitt zum Kanal nie realisiert. Dafür vorgesehene Flächen wurden 1961 für den Ausbau der Universität freigegeben.

Mit zunehmender Stagnation des Schienengüterverkehrs verlor der Bahnhof ab den 1970er-Jahren an Bedeutung. Er wurde sukzessive zurückgebaut und 1993 endgültig stillgelegt. Ab 2013 baute die Stadt auf einem Teil des Geländes die Veloroute 10, die im Wesentlichen dem alten Hauptgleis des Güterbahnhofs folgt.

Umgestaltung der "Alten Gleisharfe" zur öffentlichen Grünanlage