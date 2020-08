Die Häuser in dem Kieler Stadtteil Hassee sind zum großen Teil recht alt und erinnern, genau wie die vielen Waldflächen, an das alte Dorf, in dem sich jetzt viele Industriebetriebe niedergelassen haben.

Einen Ausflug wert ist das Wildgehege Hasseldieksdamm, in dem Auerochsen, Bisons, Wisente, Sikawild und weiße Heidschnucken leben. Das Gehege ist über einen Rundwanderweg zu begehen.