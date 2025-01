Kiels Zukunftsprojekte: Investitionen für eine wachsende Stadt

Oberbürgermeister Ulf Kämpfer betont, dass Kiel die Dynamik gerade in herausfordernden Zeiten aufrechterhalten will. Anstatt bei Investitionen in die Zukunft der Stadt nachzulassen, wird Kiel in diesem und den kommenden Jahren sogar noch mehr investieren.

Modernisierung des Holstein-Stadions

Ein wichtiges Projekt ist der Umbau des Holstein-Stadions. Mit der europaweiten Bekanntmachung für die Planungs- und Bauleistungen wird der Startschuss für die umfassende Modernisierung gegeben. Ziel ist es, den langfristigen Spielbetrieb zu sichern und die maximale Kapazität von 25.000 Plätzen auszuschöpfen. Bei zügigem Vergabeverfahren ist ein Baubeginn noch im Jahr 2025 möglich.

Neue Sportstätten in Kiel

Auf dem Kilia-Platz wird im ersten Quartal 2025 ein Kombinationsspielfeld für Fußball und Baseball fertiggestellt, das den Kriterien der 1. Baseball-Bundesliga entspricht. Zudem entstehen dort tieferliegende Spielerunterstände, Aufwärmbereiche und Trainingskäfige.

In Wellsee baut die Stadt eine Zwei-Feld-Sporthalle für den Schul- und Vereinssport. Das Gebäude beherbergt außerdem einen Bürgertreff mit Platz für über 100 Personen. Der Neubau entspricht aktuellen Energiestandards und hat eine Photovoltaikanlage auf dem begrünten Dach. Die Fertigstellung ist für das Frühjahr geplant.

Bildungsoffensive: Neue Grundschule in Gaarden

Am Standort der ehemaligen Gaardener Schwimmhalle entsteht eine neue dreizügige Grundschule. Der erfinderische Entwurf sieht den Schulhof auf dem Dach der ebenfalls neuen zweiteiligen Sporthalle vor. Das Schulgebäude umfasst eine Mensa und bietet Platz für Räume der Förde-Volkshochschule sowie ein Bistro-Café. Zum Schuljahr 2025/2026 werden die ersten Grundschüler die neue Schule besuchen.

Kultur und Geschichte: Sanierung des Konzertsaals und Umzug des Stadtarchivs

Die Sanierung des Konzertsaals im Kieler Schloss geht im Sommer 2025 in den Schlussspurt. Ab September bietet der barrierefrei umgebaute und technisch modernisierte Saal Platz für über 1.300 Besucher. Neben Konzerten soll er auch für verschiedene künstlerische Formate genutzt werden.

Das Kieler Stadtarchiv zieht in diesem Jahr in neue Räumlichkeiten im Rathaus Hopfenstraße. Der barrierefreie und vergrößerte Standort bietet auf vier Stockwerken archivgerechte Lagerflächen für die über sechs Regalkilometer umfassenden Bestände. Im ersten Obergeschoss entsteht ein Ort für die Erforschung und Vermittlung der Stadtgeschichte mit modernem Lesesaal und dem "Zentrum zur Geschichte Kiels im 20. Jahrhundert".

Bezahlbarer Wohnraum durch die KiWoG

Die Kieler Wohnungsgesellschaft (KiWoG) hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 insgesamt 1.000 neue bezahlbare Wohnungen in Kiel zu schaffen. Allein in diesem Jahr sollen 77 Wohnungen bezugsfertig sein, darunter 20 Sozialwohnungen am Tilsiter Platz und weitere 42 geförderte Wohnungen in Neumühlen-Dietrichsdorf und Wellsee. Zudem werden im Kirchenweg 34 in Gaarden 15 leerstehende Wohnungen neubaugleich saniert.

Attraktive Grünanlagen und Strände

In Neumühlen-Dietrichsdorf stellt das Grünflächenamt pünktlich zum Frühsommer eine neugestaltete Grünfläche mit generationsübergreifendem Spielangebot auf 1,4 Hektar fertig. Das Projekt legt den Fokus auf soziale Integration und Inklusion.

Am Ostufer in Hasselfelde geht die Neugestaltung des Strandes weiter. Nach der Erneuerung der Spundwand im Vorjahr soll eine kleine Promenade entstehen. Bänke und Baumpflanzungen erhöhen die Aufenthaltsqualität. Zudem beginnt der Bau eines Badestegs und einer barrierefreien Badestelle, die 2026 fertiggestellt wird.

Umbau der Holstenstraße

In der Kieler Innenstadt startet der Umbau der Holstenstraße. Im ersten Bauabschnitt beginnen die Stadtwerke Kiel mit vorbereitenden Arbeiten und der Neuverlegung unterirdischer Leitungen für Gas, Frischwasser und Fernwärme. 2026 folgt dann die Erneuerung der Regen- und Schmutzwasserkanäle durch das Tiefbauamt.

Ausblick

Kiel investiert trotz finanzieller Herausforderungen beherzt in seine Zukunft. Durch eine Vielzahl an Großprojekten und Investitionsvorhaben in den Bereichen Stadtentwicklung, Infrastruktur, Bildung, Sport und Kultur baut die Landeshauptstadt heute das Kiel von morgen. Oberbürgermeister Ulf Kämpfer betont die Notwendigkeit, die Dynamik der wachsenden Stadt hochzuhalten und nicht bei Zukunftsinvestitionen nachzulassen. Mit diesem ambitionierten Kurs stellt sich Kiel den Aufgaben einer Stadt im Auf- und Umbruch und schafft attraktive Lebensräume für seine Bürgerinnen und Bürger.