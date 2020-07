Die Störche, wie sie im Volksmund genannt werden, durchlebten ihre erfolgreichste Zeit in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, bis zur Gründung der landesweiten Fußball-Bundesliga 1963.



Seine Heimspiele trägt Holstein Kiel seit 1911 im Holstein-Stadion aus, dem ältesten in ganz Schleswig-Holstein. Mit den wachsenden Anforderungen des DFB für 2.- und 3.-Ligastadien wurde Holsteins Spielstätte in den Jahren 2006 und 2009 modernisiert, aber nicht komplett neu gebaut.



Seinen größten Erfolg feierte der Club 1912, als man Deutscher Meister wurde. Man erreichte noch zwei weitere Male das Finale, aber für einen weiteren nationalen Titel reichte es für den Verein nicht.

Weitere Infos unter www.holstein-kiel.de/