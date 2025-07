8 beliebte Yoga Studios in Kiel

Die Kieler Yogastudios bieten für jeden das Richtige. Moderne Studios mit großen Fenstern und viel Tageslicht laden zum Schwitzen ein. Gemütliche Altbaustudios schaffen eine ruhige Atmosphäre für meditative Stunden. Manche Studios spezialisieren sich auf bestimmte Stile, andere bieten ein breites Programm. Wir können euch zwar keine Yogastunden geben, aber bei der Suche nach dem perfekten Studio helfen! Deshalb haben wir für euch 8 entspannende Yogastudios in Kiel zusammengestellt. Hier findet ihr garantiert den richtigen Ort für eure Yoga-Praxis! 1. DAS STUDIO – Yogasession Kiel

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Claudia Wolf (@yogasession_das_studio_kiel) Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit dem Klick auf „Beitrag anzeigen“ akzeptieren Sie die Datenverarbeitung durch Instagram. Mehr Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung . Beitrag anzeigen

In der Wrangelstraße befindet sich das Studio "DAS STUDIO - Yogasession Kiel". Es bietet einen 40m2 großen Hauptraum mit Holzfußboden, der in einem ruhigen Hinterhofhaus liegt und ungestörtes, kreatives Arbeiten ermöglicht. Direkt angrenzend gibt es eine lichtdurchflutete Lounge mit gemütlichen 23m2, die als Haupteingang und Anmeldetresen dient. Hier können Teilnehmer in den Pausen entspannen. Das Studio eignet sich perfekt für Yoga, Tai Chi, Shiatsu, Tanz und andere Workshops. Angeboten werden Basic Yoga, Strong Vinyasa, Slow Yoga, orthopädisch-therapeutisches Yoga auch für Schwangere, Me Time und Yoga für Moms. Standort: Wrangelstraße 56

Website: yogasession-kiel.de 2. Yoga-Raum im Innenhof Der "YOGA-RAUM im Innenhof" in Kiel bietet einen ruhigen Rückzugsort mitten in der Stadt. Er befindet sich in der Holtenauer Straße 80, versteckt in einem Hinterhof. Hier können Teilnehmer entspannen, sich wohlfühlen und durch bewusste Bewegungen, Atemübungen und Meditation ihren Körper besser kennenlernen und innere Ruhe finden. Die Yogastunden bestehen aus einfachen, aber intensiven Bewegungen und sind für jedes Alter und alle Levels geeignet, egal ob Anfänger oder Fortgeschrittene. Besondere Voraussetzungen oder Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Yogamatten und Sitzkissen werden gestellt, sodass die Teilnehmer nichts mitbringen müssen. Ein Einstieg ist jederzeit möglich. Standort: Holtenauer Str. 80

Website: yoga-raum-im-innenhof.de 3. Baltic Yoga Kiel

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von BALTIC YOGA (@baltic_yoga_) Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit dem Klick auf „Beitrag anzeigen“ akzeptieren Sie die Datenverarbeitung durch Instagram. Mehr Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung . Beitrag anzeigen

Baltic Yoga Kiel bietet eine Vielzahl von Yogakursen an, die sowohl Körper als auch Geist ansprechen. Pränatales Yoga unterstützt Schwangere durch sanfte Dehnübungen und Atemtechniken, um Beschwerden zu lindern und sich auf die Geburt vorzubereiten. Business-Yoga fördert die Gesundheit und Leistungsfähigkeit von Mitarbeitern im Unternehmen durch maßgeschneiderte Techniken. Entspannungskurse kombinieren Übungen, Atemtechniken und Meditation für mehr Wohlbefinden. Im Sommer finden Yogakurse auch direkt am Wasser im Seebad Düsternbrook statt. Präventionskurse werden von Krankenkassen gefördert und verbessern ganzheitlich die Gesundheit. Standort: Alte Weide 15A

Website: baltic-yoga.de 4. YogaMu

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Anja Hinrichsen (@yoga_in_der_alten_mu) Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit dem Klick auf „Beitrag anzeigen“ akzeptieren Sie die Datenverarbeitung durch Instagram. Mehr Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung . Beitrag anzeigen

YOGAMU ist ein einladendes Yoga-Studio mitten in Kiel, das in der "Alten Mu" beheimatet ist. Egal ob Anfänger oder Fortgeschrittene, hier ist jeder willkommen. Das Studio bietet verschiedene Yoga-Stile wie NYC-Vinyasa Flow, FLINTA* Yoga, Atmananda Vinyasa und Yin Yoga an. Yoga bei YOGAMU verbessert die Flexibilität, Kraft und Haltung des Körpers. Es hilft bei verschiedenen Beschwerden wie Rückenschmerzen, Verspannungen und Verdauungsproblemen. Auch mental und spirituell bietet Yoga viele Vorteile wie Stressabbau, erhöhte Konzentration und Ausgeglichenheit. Standort: Lorentzendamm 6-8

Website: yogamu.de 5. YOMO Yoga & Movement Studio

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von YOGA & MOVEMENT • STUDIO KIEL (@yomo.kiel) Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit dem Klick auf „Beitrag anzeigen“ akzeptieren Sie die Datenverarbeitung durch Instagram. Mehr Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung . Beitrag anzeigen

YOMO ist ein modernes Yoga- und Movement-Studio im Herzen von Kiel, das sich auf abwechslungsreiche Bewegungskonzepte und Wohlbefinden spezialisiert hat. Hier findest du ein breites Angebot an Klassen und Kursformaten wie Hatha/Vinyasa Yoga, Movement, Budokon, Mobility, Yin, Inside Flow, Tierbewegungen und Functional Fitness. Das Studio legt besonderen Wert auf Qualität und eine gesunde Praxis, um Achtsamkeit und die natürlichen Bewegungen des Körpers zu fördern. Der Aufbau der Stunden beruht auf fachlicher Präzision, durchdachten und innovativen Ansätzen sowie modernen Erkenntnissen aus der Sportwissenschaft. Standort: Fleethörn 59

Website: yomo-kiel.de 6. Yoga Lounge Die Yoga Lounge in der Kirchhofallee 15 in Kiel bietet einen besonderen Hatha Yoga Stil an: Sri Sai Prana Yoga. Benannt nach dem weltberühmten indischen Heiligen Sri Sai, zielt diese Praxis darauf ab, Energie aufzutanken und Körper, Geist und Seele zu verbinden. Prana bedeutet Lebensenergie oder Chi. Die Yoga Lounge bietet auch Einführungen in die Meditation an. Hier lernen die Teilnehmer unterschiedliche Techniken, um den Geist zur Ruhe zu bringen und zum Höheren Selbst zu finden. Neben Atem- und Mantra-Meditationen wird auch die Meditation über zwei Herzen praktiziert. Kommt vorbei und erlebt die wohltuende Wirkung von Sri Sai Prana Yoga und Meditation in der entspannten Atmosphäre der Yoga Lounge. Standort: Kirchhofallee 15

Website: prana-yoga.info 7. Yoga Moments & Hot Yoga

Yoga-Moment bietet in drei wunderschönen Studios in Kiel ein vielfältiges Angebot für alle, die einen Weg suchen, sich körperlich fit zu fühlen und gleichzeitig mental und seelisch in Balance zu bleiben. Mit einer Mitgliedschaft oder 10er-Karte können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer flexibel zwischen den Studios und den zahlreichen Yogastunden wählen. Ein Schwerpunkt liegt auf Vinyasa Yoga, einer fließenden, dynamischen Form, die Kraft, Ausdauer und Beweglichkeit fördert. Es werden sowohl langsame als auch kraftvolle Varianten angeboten. Eine Anmeldung über das Online-System ist erforderlich. Für den größten Effekt wird empfohlen, mindestens einmal pro Woche zu praktizieren. Standorte: Holtenauer Str. 146 | Holzkoppelweg 33 | Holtenauer Str. 70

Website: yoga-moment.de 8. Ayumotion

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Ayumotion • Yoga & Entspannung • Khania (@ayumotionkiel) Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit dem Klick auf „Beitrag anzeigen“ akzeptieren Sie die Datenverarbeitung durch Instagram. Mehr Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung . Beitrag anzeigen

Das Studio Ayumotion in Kiel bietet zertifizierte Präventionskurse an, die von den Krankenkassen bezuschusst werden. Im Kurs "Progressive Muskelentspannung nach Jacobson (PMR)" lernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in acht Einheiten, gezielt Muskelgruppen anzuspannen und zu entspannen, um körperliche und mentale Anspannung zu lösen. Ergänzt wird das Training durch Meditation, Atemtechniken, Journaling und Traumreisen. Der Kurs eignet sich besonders bei innerer Unruhe, Verspannungen, Stress und Schlafproblemen. "Flow & Stretch" ist ein präventives Beweglichkeitstraining, das Yoga-Elemente, Kräftigung, Koordination und Entspannung kombiniert. Durch fließende Bewegungen, sanfte Dehnungen und gezielte Mobilisation wird die Flexibilität verbessert und Verspannungen entgegengewirkt. Das Training ist ideal bei Nacken- und Rückenschmerzen oder einseitiger Belastung im Alltag. Standort: Blücherplatz 14, 24105 Kiel

Website: ayumotion.de Weitere Tipps zu Wellness, Fitness & Spa in Kiel Adressen für entspannende Massagen

Beliebte Fitnessstudios

Tipps für Wellness & Spa in Kiel

Ortsinformationen Yoga Sessions Das Studio Wrangelstraße 56 24105 Kiel Website

Karte anzeigen

Weitere Ortsinformationen Yoga Raum im Innenhof Holtenauer Straße 80 24105 Kiel Website

Baltic Yoga Kiel Alte Weide 15A 24116 Kiel Website

YogaMu in der Alten Mu Lorentzendamm 6 24103 Kiel Website

Yomo Yoga & Movement Center Fleethörn 59 24103 Kiel Website

Yoga Lounge Kiel Kirchhofallee 15 24103 Kiel Website

Yoga Moment Holzkoppelweg Holzkoppelweg 33 24118 Kiel Website

Yoga Moment Hot Studio Holtenauer Straße 70 24105 Kiel Website

Ayumotion Yoga-Studio Blücherplatz 14 24105 Kiel E-Mail Website

Yoga Moment Kiel Holtenauer Straße Holtenauer Straße 146 24105 Kiel Website

Weitere Empfehlungen