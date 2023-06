Fit for Fun: 8 beliebte Fitnessstudios in Kiel

Fitnessstudios erfreuen sich neuerdings immer größerer Beliebtheit. Für die meisten Menschen sind sie nicht mehr nur ein Ort, an dem man trainieren kann, sondern haben auch eine wichtige soziale Funktion. Sie sind gleichzeitig Treffpunkt für Freund:innen, Partnerbörse, Wellness-Oase und ein Ort, an dem man duschen kann, ohne die Stromkosten dafür zu tragen. Ob man nun lieber Gewichte stemmt, sich mit Kopfhörern auf den Ohren auf Laufband oder Stepper bewegt oder in Kursen mit anderen Gleichgesinnten gemeinsam sportelt – im Fitnessstudio ist all das möglich. Vor allem Yoga-, Pilates- und diverse Workout Kurse erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Neben Duschräumen stellen auch immer mehr Fitnessstudios noch einen Wellnessbereich zur Verfügung. Einige Fitnessstudios zeichnen sich beispielsweise durch Kinderhorte als besonders familienfreundlich aus. Andere glänzen mit den neuesten Trainingsgeräten und Muskelaufbau-Techniken. Wieder andere bieten neben einem großzügigen Wellnessbereich auch noch verschiedene Body Care Pakete, wie z.B. Massagen an. Und dann gibt es noch Studios, die einfach 24/7 für euch da sind. Damit ihr das passende Fitnessstudio für eure Bedürfnisse und Wünsche findet, haben wir uns schlau gemacht und wollen euch jetzt 8 tolle Fitnessstudios in Kiel vorstellen. 1. FiZ Kiel

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von VFG Kiel e.V. (@fiz_kiel) Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit dem Klick auf „Beitrag anzeigen“ akzeptieren Sie die Datenverarbeitung durch Instagram. Mehr Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung . Beitrag anzeigen

Neben einer großen Auswahl an verschiedenen Cardio- und Kraft-Geräten glänzt das FiZ Kiel mit weiteren Fitness-Optionen. Zur Ausstattung zählen z.B. ein Freihantel-Bereich, ein Fitness-Zirkel, ein Koordinations-Bereich, mehrere Tischtennis-Platten und ein Badminton-Court. Wegen seiner Lage beim Uni-Sportgelände und der günstigen Tarife ist das Fitnessstudio besonders bei Studis beliebt. Auch profitiert ihr beim FiZ von einem umfangreichen Angebot an Aerobic-Kursen und einem individuell anpassbaren Tarif-System. Wählt ihr beispielsweise ein Angebot, in dem nur Aerobic oder nur Gerätetraining enthalten ist, könnt ihr so Geld sparen. Neben geräumigen Umkleiden und Duschen gibt es in dem Fitnessstudio in der Olshausenstraße auch einen Wohlfühlbereich mit zwei Saunen, einer Terrasse und einem Ruheraum. Immer mittwochs und samstags ist Damensauna! Dann gibt es hier einen separat abgegrenzten Bereich, der nur für Damen zugänglich ist. Standort: Olshausenstraße 71

Website: fiz-kiel.de 2. McFit Kiel

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von McFIT (@mcfit) Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit dem Klick auf „Beitrag anzeigen“ akzeptieren Sie die Datenverarbeitung durch Instagram. Mehr Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung . Beitrag anzeigen

Im Kieler McFit könnt ihr in angenehmer Atmosphäre und unter Beratung freundlicher Trainer und Trainerinnen ab 24,- Euro im Monat trainieren. Das Probetraining kostet hier zwar 10,- Euro, jedoch wird der Betrag nach Vertragsabschluss verrechnet. Neben einem breit aufgestellten Kurs-Programm gibt es im McFit die sogenannten Group Workouts, bei denen ihr von Performance-Trainer:innen während des Ganzkörper- oder Zirkeltrainings motiviert und angeleitet werdet. Natürlich ist im Studio immer in Team an kompetenten Trainer:innen anwesend, die euch bei Bedarf helfen oder Fragen beantworten. Wenn ihr eine 1:1 Betreuung wünscht, könnt ihr euch auch einen Personal Trainer an eure Seite holen. Das McFit steht euch rund um die Uhr und an allen Standorten zur Verfügung. Standort: Theodor-Heuss-Ring 140

Website: mcfit.de 3. Body Street

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Bodystreet Kiel Schrevenpark (@bodystreetkiel) Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit dem Klick auf „Beitrag anzeigen“ akzeptieren Sie die Datenverarbeitung durch Instagram. Mehr Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung . Beitrag anzeigen

Im Body Street gibt es auf jeden Fall ein Training der anderen Art – nämlich das sogenannte EMS-Training. Das Besondere daran sind die kleinen elektrischen Impulse, die während des Trainings zusätzlich von außen die Muskeln ansteuern und stimulieren. Das Ganze findet natürlich unter genauer Anleitung statt und ihr habt einen persönlichen Ansprechpartner oder eine Ansprechpartnerin. Diese Methode ist mit 24,- Euro aufwärts pro Trainingseinheit zwar kostspielig, soll jedoch sehr effektiv und somit zeitsparend sein. Schaut doch einfach mal bei dem Anbieter am Schrevenpark vorbei und lasst euch von dem professionellen Team vor Ort beraten. Standort: Goethestraße 30

Website: bodystreet.de 4. Lady Fitness

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Lady Fitness (@ladyfitness_kiel) Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit dem Klick auf „Beitrag anzeigen“ akzeptieren Sie die Datenverarbeitung durch Instagram. Mehr Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung . Beitrag anzeigen

Dieser Anbieter ist komplett auf die Bedürfnisse von Frauen ausgelegt. Hier können Frauen an ihrer Fitness arbeiten, ohne die ganze Zeit den Blicken von Männern ausgesetzt zu sein. Im Lady Fitness wird außerdem viel Wert auf Hygiene im Saunabereich und den Duschen gelegt und es gibt eine Getränkeflatrate mit einer großen Auswahl an leckeren Getränken. Zählt mit Preisen ab 49,-Euro im Monat zu den etwas teureren Fitnessstudios in Kiel. Durch seine Lage direkt bei der Bushaltestelle Dreiecksplatz, an der fast alle Buslinien halten, ist das Studio sehr gut mit dem ÖPNV erreichbar. Für alle Mütter stellt außerdem der Kinderhort im Lady Fitnessstudio einen Pluspunkt dar, denn so können sie ganz entspannt trainieren oder eine Wellness-Einheit genießen, während die Kinder in guten Händen sind. Standort: Mittelstraße 1

Website: ladyfitness.de 5. Athletic Fitnessland (GmbH)

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Athletic Fitnessland (@athleticfitnessland) Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit dem Klick auf „Beitrag anzeigen“ akzeptieren Sie die Datenverarbeitung durch Instagram. Mehr Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung . Beitrag anzeigen

Das Athletic Fitnessland ist ein voll ausgestatteter Anbieter mit familiärer Atmosphäre und hilfsbereiten, freundlichen Mitarbeiter:innen. Euren Trainingsplan könnt ihr hier individuell mit erfahrenen Trainer:innen erstellen. Neben Gerätetraining und vielen verschiedenen Fitness-, Präventions- und Rückenkursen gibt es hier auch einen Squash-Court, für alle, die sich gerne mal die Bälle um die Ohren hauen. Und weil Sport und Entspannung einfach zusammengehören gibt es im Athletic Fitnessland dazu noch eine großzügige Wellnesslandschaft mit 3 verschiedenen Saunen, einer Infrarotkabine und einem separaten Bereich nur für Damen. Außerdem gibt es auch hier einen Kinderhort, wo die Kleinen während eurem Training gut aufgehoben sind. Standort: Klausdorfer Weg 171

Website: athleticfitnessland.de 6. Kieser Training Fitnessstudio

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Kieser Training Kiel (@kieser_training_kiel) Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit dem Klick auf „Beitrag anzeigen“ akzeptieren Sie die Datenverarbeitung durch Instagram. Mehr Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung . Beitrag anzeigen

Im Kieser Training Fitnessstudio steht körperliche Gesundheit ganz oben auf dem Trainingsplan. Hier ist alles darauf ausgelegt, dass ihr euren Körper – vor allem den Rücken – für den (Arbeits)Alltag wappnet, eure Muskeln für euren Sport aufbaut und euch einfach fit und wohl in eurem Körper fühlt. Deshalb stehen bei diesem Anbieter Rückenanalyse, medizinische Trainingsberatung und regelmäßige Erfolgskontrollen zur Verfügung. Zunächst erhaltet ihr als neues Mitglied in dem Fitnessstudio am Bootshafen drei begleitete Trainingseinheiten, bei denen unter anderem eure Trainingsziele definiert und die korrekte Ausführung der Trainingsübungen gezeigt werden. Natürlich könnt ihr auch danach immer wieder auf die Mitarbeiter:innen zugehen, falls ihr Fragen habt. Bei einem ersten kostenlosen Einführungstraining könnt ihr euch direkt beraten lassen und einige Trainingsgeräte testen. Mit über 60,- Euro im Monat zählt das Kieser zu den etwas teureren Fitnessstudios in Kiel. Standort: Wall 8-12

Website: kieser-training.de 7. FitX Kiel-Gaarden

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von FitX (@fitx) Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit dem Klick auf „Beitrag anzeigen“ akzeptieren Sie die Datenverarbeitung durch Instagram. Mehr Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung . Beitrag anzeigen

Der große Vorteil des FitX sind die über 100 Studios, die in ganz Deutschland verteilt sind und die man als Mitglied alle nutzen darf. Vor allem für Personen, die viel unterwegs sind oder zwei Wohnsitze in Deutschland haben, ist das ideal. Besonders beliebt sind übrigens auch die Kurse – z.B. der Indoor-Cycling Kurs tour de x und der sixpack Kurs. Zu den Trainingsbereichen zählt der Anbieter in Gaarden Süd neben den Kraft- und Cardio-Geräten auch ein Lady Gym und eine Turnecke. Noch dazu ist das FitX rund um die Uhr geöffnet und es gibt Deals bereits ab 24,- Euro im Monat. Schaut doch einfach mal im FitX Kiel für ein kostenloses Probetraining – wahlweise mit oder ohne Trainer:in – vorbei und macht euch selbst ein Bild. Standort: Schwedendamm 9

Website: fitx.de 8. Förde CrossFit

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Foerde CrossFit (@foerdecrossfit) Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit dem Klick auf „Beitrag anzeigen“ akzeptieren Sie die Datenverarbeitung durch Instagram. Mehr Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung . Beitrag anzeigen

Ortsinformationen FiZ - VfG Kiel e.V. Olshausenstraße 71 24118 Kiel 0431/53021210 E-Mail Website Instagram

Karte anzeigen

Weitere Ortsinformationen McFIT Fitnessstudio Theodor-Heuss-Ring 140 24143 Kiel 0431/7054648 Website Facebook Instagram

Bodystreet Kiel Am Schrevenpark Goethestraße 30 24116 Kiel 0431/53636354 E-Mail Website Facebook Instagram

Lady Fitness Mittelstraße 1 24105 Kiel 0431/555255 E-Mail Website Facebook Instagram

Athletic Fitnessland GmbH - Kiel Klausdorfer Weg 171 24148 Kiel 0431/729606 E-Mail Website

Kieser Fitnessstudio Wall 8-12 24103 Kiel 0431/6617166 E-Mail Website Facebook

FitX Deutschland GmbH Schwedendamm 9 24143 Kiel 0431/77595182 Website Facebook Instagram

Foerde CrossFit Preetzer Straße 304 24147 Kiel 0431/70576606 Website Facebook Instagram

Weitere Empfehlungen