Stadtradeln Kiel

Einfache Teilnahme für alle

Die Teilnahme ist denkbar einfach: Meldet euch auf der Seite der Stadt an und tretet einem bestehenden Team bei oder gründet ein neues. Die kostenlose App "Stadtradeln – Radeln für ein gutes Klima" trackt eure gefahrenen Kilometer automatisch. Ihr findet sie im App-Store oder bei Google Play. Mitmachen können alle, die in Kiel wohnen, arbeiten, zur Schule oder Hochschule gehen oder in einem Verein aktiv sind.

Am Montag, 7. September, um 16.30 Uhr startet die Saison mit einer Veranstaltung am Bootshafen. Der Kieler Radsportverein organisiert eine Eröffnungsradtour von etwa zehn Kilometern durch die Stadt. Die Tour endet am Lorentzendamm, Ecke Bergstraße am neuen Radweg, der die Fahrradstraßen des Lorentzendamm verbindet. Noch während des Stadtradelns wird die Veloroute 1 in der Werftstraße vollständig befahrbar sein.

Erfolgreiche Teilnahme 2025

Im vergangenen Jahr radelten 270 Teams mit rund 5.300 Teilnehmenden insgesamt 978.236 Kilometer. Dadurch wurden 160 Tonnen CO2 vermieden. Für 2026 lautet das selbst gesetzte Ziel: 1.000.080 Kilometer. Die Zahl 80 würdigt den 80. Geburtstag des Landes Schleswig-Holstein und der Landeshauptstadt Kiel. Am 23. August 1946 wurde die preußische Provinz zum Land erhoben und Kiel zur Landeshauptstadt bestimmt.

Der Landeshauptstadt Kiel geht es nicht nur um Zahlen. Im Mittelpunkt stehen die Freude am Radfahren, der Austausch über Verbesserungen und das Ausprobieren neuer Wege. Oberbürgermeister Dr. Samet Yilmaz betont: "Wir können viel aus diesem Feedback lernen, um Kiel noch attraktiver fürs Radfahren zu machen." Fragen wie "Was macht das Radfahren in Kiel angenehm?" oder "Wo gibt es noch Hindernisse?" sollen gemeinsam beantwortet werden.