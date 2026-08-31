Stadtradeln Kiel

Anmelden zum Stadtradeln 2026
Ratgeber Auto, Fahrrad & Co.
Freizeit Sport, Fitness & Wellness
Vom 7. bis 27. September heißt es in Kiel wieder: Gemeinsam Kilometer sammeln für Klima und Gesundheit. Beim Stadtradeln-Wettbewerb sollen möglichst viele Alltagswege mit dem Fahrrad zurückgelegt werden. Teams, Einzelpersonen, Stadtteile oder Kommunen treten gegeneinander an. Die Anmeldung läuft und das Ziel ist ambitioniert.
Einfache Teilnahme für alle
Die Teilnahme ist denkbar einfach: Meldet euch auf der Seite der Stadt an und tretet einem bestehenden Team bei oder gründet ein neues. Die kostenlose App "Stadtradeln – Radeln für ein gutes Klima" trackt eure gefahrenen Kilometer automatisch. Ihr findet sie im App-Store oder bei Google Play. Mitmachen können alle, die in Kiel wohnen, arbeiten, zur Schule oder Hochschule gehen oder in einem Verein aktiv sind.
Am Montag, 7. September, um 16.30 Uhr startet die Saison mit einer Veranstaltung am Bootshafen. Der Kieler Radsportverein organisiert eine Eröffnungsradtour von etwa zehn Kilometern durch die Stadt. Die Tour endet am Lorentzendamm, Ecke Bergstraße am neuen Radweg, der die Fahrradstraßen des Lorentzendamm verbindet. Noch während des Stadtradelns wird die Veloroute 1 in der Werftstraße vollständig befahrbar sein.
Erfolgreiche Teilnahme 2025
Im vergangenen Jahr radelten 270 Teams mit rund 5.300 Teilnehmenden insgesamt 978.236 Kilometer. Dadurch wurden 160 Tonnen CO2 vermieden. Für 2026 lautet das selbst gesetzte Ziel: 1.000.080 Kilometer. Die Zahl 80 würdigt den 80. Geburtstag des Landes Schleswig-Holstein und der Landeshauptstadt Kiel. Am 23. August 1946 wurde die preußische Provinz zum Land erhoben und Kiel zur Landeshauptstadt bestimmt.
Der Landeshauptstadt Kiel geht es nicht nur um Zahlen. Im Mittelpunkt stehen die Freude am Radfahren, der Austausch über Verbesserungen und das Ausprobieren neuer Wege. Oberbürgermeister Dr. Samet Yilmaz betont: "Wir können viel aus diesem Feedback lernen, um Kiel noch attraktiver fürs Radfahren zu machen." Fragen wie "Was macht das Radfahren in Kiel angenehm?" oder "Wo gibt es noch Hindernisse?" sollen gemeinsam beantwortet werden.
Stadträtin Dr. Christina Schubert und Pressesprecherin Kerstin Graupner leiten das Team der Kieler Stadtverwaltung. Im letzten Jahr fuhr die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel die meisten Kilometer. Schubert ist entschlossen: "Wir sind fest entschlossen, als Stadtverwaltung wieder stärkstes Team zu werden." Mit ihrem Arbeitsweg kommen täglich fast 30 Kilometer zusammen. Mitarbeitende vom Klärwerk bis zur Erziehungsberatung sind begeistert dabei.
Sendet euren tollsten Stadtradeln-Moment als Foto an stadtradeln@kiel.de. Jede Woche wird ein Foto im Stadtradeln-Newsletter gezeigt. Bei der Abschlussfeier wird der Stadtradeln-Moment 2026 gekürt. Der Wettbewerb macht das Radeln noch persönlicher und zeigt die schönsten Seiten des Fahrradfahrens in Kiel.
Auch ohne eigenes Fahrrad könnt ihr mitmachen. Die SprottenFlotte stellt während des Stadtradelns einmalig ein Rad für bis zu 60 Minuten kostenlos zur Verfügung. Den Code findet ihr im Dashboard der App oder online im Teilnehmendenbereich.
Über den Wettbewerb STADTRADELN
"STADTRADELN – Radeln für ein gutes Klima" ist eine internationale Kampagne des Klima-Bündnisses, dem nach eigenen Angaben größten Netzwerk von Städten, Gemeinden und Landkreisen zum Schutz des Weltklimas, dem fast 2.000 Mitglieder in 25 Ländern Europas angehören. Kiel ist seit 2004 Mitglied des Netzwerks.
Städte und Stadtteile, Regionen und Kommunen, Teams und Einzelpersonen treten beim Wettbewerb um die meisten geradelten Kilometer gegeneinander an. Dabei stehen Gesundheit, Fitness, Bewegung an frischer Luft, Teamgeist und ein prüfender Blick auf die Fahrradwege per App im Vordergrund. Nebenbei werden durch die vielen, die mitmachen, kampagnenweit tausende von Tonnen CO2 eingespart.
Auf der Suche nach weiteren Aktionen in der Landeshauptstadt? Wir von kiel-magazin.de zeigen euch, was im Norden los ist.