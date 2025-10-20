Kieler Hauptbahnhof – Kiels Tor zur Welt mit Geschichte

Zentraler Knotenpunkt für Reisende und Besucher

Der Kieler Hauptbahnhof ist das Herz des schleswig-holsteinischen Bahnverkehrs und verbindet täglich rund 37.000 Reisende mit über 250 Zügen im Nah- und Fernverkehr. Mit acht Gleisen und direkter Lage an der Förde ist er der Startpunkt für viele Bahnstrecken im Norden. Kiel hatte bereits drei Vorgängerbahnhöfe, bevor der heutige Hauptbahnhof entstand. Der erste "Interimsbahnhof" lag an der Marthastraße und wurde 1844 eröffnet, gefolgt vom Bahnhof "an der Klinke" am Ziegelteich. Beide wurden schnell zu klein für das wachsende Verkehrsaufkommen.

Planung und Bau des neuen Bahnhofs

Bereits 1889 begannen die Planungen für den heutigen Standort. Der Bau startete 1895, und am 1. Juni 1899 wurde der westliche Teil feierlich eröffnet. Die endgültige Fertigstellung des monumentalen Backsteinbaus erfolgte 1911, womit der Bahnhof seine heutige Größe erhielt.

Die Standortwahl war umstritten, doch das "Lerchen-/Ringstraßen-Projekt" überzeugte die Entscheidungsträger. So entstand der Bahnhof zwischen Raiffeisenstraße, Kaistraße und Sophienblatt, ein repräsentatives Ensemble, das Kiels Bedeutung als Verkehrszentrum unterstrich.

Das Empfangsgebäude beeindruckte mit neubarocker Backsteinfassade, Sandsteinverzierungen und einer imposanten Fensterfront. Für Kaiser und Fürsten gab es eigene Räume, darunter das exklusive Kaiserportal. Ein Symbol für den königlichen Besuch und Kiels maritime Bedeutung.

Zerstörung und Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg