Was erwartet euch bei der Stichwahl?

Am Sonntag, 7. Dezember, steht die OB-Stichwahl in Kiel an. Die Wahllokale öffnen von 8 bis 18 Uhr. Auf dem Stimmzettel stehen nur noch zwei Kandidaten: Den parteilosen Kandidaten Gerrit Derkowski, der von CDU und FDP unterstütz wird sowie Dr. Samet Yilmaz von den Grünen. Gewählt ist, wer die meisten Stimmen erhält.

Wie könnt ihr eure Stimme abgeben?

Ihr braucht keine neue Wahlbenachrichtigung, die zur Hauptwahl gilt auch für die Stichwahl. Falls ihr sie verloren habt, könnt ihr trotzdem mit Personalausweis oder Pass im Wahllokal wählen. Noch bis Freitag, 5. Dezember, 12 Uhr, ist die Sofortwahl in den drei Wahlbüros möglich: Rathaus, Gaarden und Pries/Friedrichsort.

Die Ergebnisse gibt es ab Sonntagabend direkt im Rathaus oder online. Für alle, die live dabei sein möchten, öffnet das Rathaus zur Wahlparty ab 17.30 Uhr. Der Eingang erfolgt über die Waisenhofstraße, der Rathausplatz bleibt geschlossen. Im Rathaus erlebt ihr die Spannung der Auszählung hautnah. Kiel TV, das Fernsehprogramm des Offenen Kanals Kiel, richtet im Ratssaal wieder das Wahlstudio ein.

Wie läuft die Sofortwahl ab?

Ihr könnt eure Stimme schon vor dem Sonntag abgeben. Die Sofortwahlbüros in Gaarden, Friedrichsort und im Rathaus sind bis Freitag, 12 Uhr, geöffnet. Denkt daran, euren Personalausweis oder Reisepass mitzubringen. Die Amtszeit des aktuellen Oberbürgermeisters Ulf Kämpfer endet im April 2026.