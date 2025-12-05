Solidarische Weihnachten in Gaarden

Was findet an Weihnachten in Gaarden statt?

Am 24. Dezember veranstaltet die AWO Kiel in der anna Gaarden eine kostenlose Weihnachtsfeier. Von 13:30 bis 18 Uhr können Menschen, die sich sonst einsam fühlen oder wenig haben, Gemeinschaft erleben und sich willkommen fühlen.

Ihr könnt kleine Geschenkpäckchen im Wert von zehn bis zwölf Euro spenden und beim Kreisverband abgeben. Markiert bitte, ob das Paket für eine Frau, einen Mann oder ein Kind gedacht ist. So wird sichergestellt, dass jedes Geschenk passend verteilt werden kann.

Was kommt in die Päckchen?

Erlaubt sind Pflegeprodukte, haltbare Lebensmittel, Süßigkeiten, warme Kleidung oder kleine Spielsachen für Kinder. Alkohol und Tabakwaren sind nicht gestattet. So schenkt ihr mit einfachen Dingen wirklich Freude und Geborgenheit.

Die Geschenke vermitteln mehr als materielle Hilfe. Sie zeigen, dass niemand vergessen wird. Für viele Gäste bedeutet das Paket echte Hoffnung und oft das erste Weihnachtsgeschenk überhaupt. Das macht die Aktion zu einem besonderen Zeichen der Solidarität in Kiel.

Wie läuft die Organisation ab?

Die AWO und die Stadt Kiel kümmern sich um die Sammlung und Verteilung der Päckchen, damit am Heiligabend jede Spende die richtige Person erreicht. Ansprechpartnerin Kathrin Weighardt begleitet die Aktion mit viel Herz und Engagement.

Ihr wollt mehr über soziale Projekte in Kiel erfahren? Dann stöbert weiter bei uns und entdeckt viele inspirierende Geschichten.