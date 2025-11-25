Der Nikolausmarkt auf dem Leuchtturmplatz schafft eine gemütliche Atmosphäre, in der ihr gemeinsam mit Familie, Freundinnen und Freunden sowie Nachbarn die Vorweihnachtszeit genießen könnt. Besonders ist die Mischung aus Tradition, Kreativität und echter Nachbarschaft.

Freut euch auf Glühwein, frische Crêpes und Bratwurst. Die Fiedelörter Weihnachtsbäckerei sorgt für süße Versuchungen und lädt zum Probieren ein. Hier kommen Genießer voll auf ihre Kosten.

Was können Kreative erleben?

Kreative Köpfe dürfen sich beim Basteln mit Hammer und Holz austoben und eigene Kunstwerke gestalten. An den wechselnden Verkaufsständen findet ihr handgefertigte Deko- und Kunsthandwerksartikel, die sich wunderbar als Geschenk oder Andenken eignen.

Am Samstag sorgen zusätzliche Angebote für besondere Stimmung. Die Pop-up-Church lädt zu besinnlichen Momenten ein, während der Adventsbasar im Kulturladen Leuchtturm und im Pastor-Lensch-Haus zum Stöbern verführt. Der Besuch vom Nikolaus bringt die Augen der Kinder zum Leuchten.

Familienfreundliche Öffnungszeiten

Der Nikolausmarkt öffnet täglich von 13:00 bis 19:30 Uhr seine Türen. Ihr seid eingeladen, spontan vorbeizuschauen, die weihnachtliche Stimmung zu genießen und mit euren Liebsten die Zeit zu verbringen. Der Eintritt ist natürlich frei.

Ob jung oder alt – auf dem Nikolausmarkt kommt jeder auf seine Kosten. Die vielfältigen Angebote und die herzliche Atmosphäre machen ihn zum Treffpunkt für die ganze Familie. Hier erlebt ihr die Adventszeit so, wie sie sein sollte: gemeinsam und voller Freude.

Wenn ihr noch mehr Inspiration für die Adventszeit sucht, findet ihr bei uns weitere spannende Tipps und Veranstaltungen.