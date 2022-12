8 Adressen für entspannende Massagen in Kiel

Die Massage ist eine der ältesten Methoden, um eine innere Ruhe und Ausgeglichenheit zu erfahren. Sie wird in verschiedenen Ländern und Kulturen ganz unterschiedlich praktiziert – immer mit dem Ziel, Körper und Seele in Einklang zu bringen.

Häufig kommen bei Massageanwendungen besondere Düfte und entspannende Klänge zum Einsatz. Abgesehen von der Ganzkörpermassage beschränken sich Massagen gerne auf bestimmte Körperareale, wie den Kopf, die Füße oder den Rücken.

Eine Massage kann auch Elemente der Physiotherapie enthalten, zum Beispiel Dehnung, Kälteanwendungen oder Sporttape. Sie kann aber auch auf spiritueller Ebene stattfinden, wobei weniger die Berührung des Körpers mit den Händen im Vordergrund steht, als eine Übertragung oder Verschiebung von Energie.

Damit ihr wisst, wo ihr genau die Massage findet, die zu euch passt und euch das gibt, was ihr gerade benötigt, haben wir hier 8 wundervolle Massagepraxen in Kiel und Umgebung für euch, in denen die Zeit still steht.

1. Cookie's Organic Spa