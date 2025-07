Queere Sicherheit in Kiel: Aktuelle Entwicklungen und wichtige Anlaufstellen

Die Queer Students Group Kiel ist die queere Hochschulgruppe an der Christian-Albrechts-Universität . Sie bietet Studierenden einen geschützten Raum für Austausch und gegenseitige Unterstützung.

Plattformen wie gay-location.de bieten Informationen über queere Orte in Kiel. Diese Vernetzungsmöglichkeiten sind essentiell, um sichere Räume zu finden und Gleichgesinnte zu treffen .

Durch ihre koordinierende Funktion stärkt die Geschäftsstelle die LSBTIQ* Community in Schleswig-Holstein nachhaltig. Sie schafft Strukturen für systematische Veränderungen und macht LSBTIQ* Themen sichtbarer. Als verlässliche Partnerin der Landesregierung trägt sie maßgeblich zur Umsetzung des Landesaktionsplans Echte Vielfalt bei und fördert eine offene, vielfältige Gesellschaft.

Das Angebot der Geschäftsstelle umfasst Vernetzung, Beratung, Workshops und Mitarbeit in Gremien. Sie berät Organisationen bei der Entwicklung LSBTIQ* freundlicher Strukturen und vermittelt Einzelpersonen an spezialisierte Beratungsstellen. Die Workshops vermitteln Wissen zu LSBTIQ* Themen und fördern den Dialog zwischen verschiedenen Gruppen.

Die Interessenvertretung erfolgt durch gezielte Vernetzung mit Vereinen, Verbänden sowie Politik und Gesellschaft. Die Geschäftsstelle pflegt Kontakte zu politischen Entscheidungsträgerinnen und wirkt bei der Entwicklung politischer Maßnahmen mit . So werden LSBTIQ Perspektiven in wichtige Entscheidungsprozesse eingebracht.

Eine wichtige Aufgabe besteht in der Verwaltung und Weitergabe von Fördermitteln aus dem Landesaktionsplan Echte Vielfalt. D ie Geschäftsstelle informiert über Fördermöglichkeiten, unterstützt bei der Antragstellung und begleitet geförderte Projekte . Durch diese professionelle Mittelverwaltung wird sichergestellt, dass die Fördergelder effektiv eingesetzt werden.

Als professionelle Netzwerkstelle koordiniert sie die Arbeit des Runden Tischs Echte Vielfalt, dem LSBTIQ* Netzwerk in Schleswig-Holstein. Hier kommen regelmäßig Vertreterinnen und Vetreter verschiedener Organisationen zusammen, um gemeinsame Strategien zu entwickeln und sich auszutauschen . Die Geschäftsstelle organisiert diese Treffen, moderiert die Sitzungen und unterstützt die Netzwerkpartnerinnen bei der Umsetzung gemeinsamer Projekte.

Die Geschäftsstelle Echte Vielfalt ist die zentrale Koordinationsstelle für LSBTIQ* Belange in Schleswig-Holstein . Sie arbeitet in Trägerschaft der HAKI e.V. und wird durch das Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung des Landes gefördert.

Am Beispiel Kiel zeigt sich, wie vielfältig die Unterstützungsangebote sein können. Die Stadt bietet verschiedene Anlaufstellen für queere Menschen :

Die ständige Bedrohung hat tiefgreifende psychologische Auswirkungen auf die queere Community . Viele Menschen müssen sich fragen, ob sie es wagen können, offen zu ihrer Identität zu stehen. Diese Unsicherheit kann zu Stress, Angst und sozialer Isolation führen. Besonders junge queere Menschen, die sich noch in ihrer Identitätsfindung befinden, leiden unter dieser Situation.

Diese Vorfälle verdeutlichen die prekäre Sicherheitslage für LGBTQ+-Menschen in Deutschland. Was eigentlich selbstverständlich sein sollte – das Recht auf friedliche Versammlung und freie Meinungsäußerung – wird für queere Menschen zur Herausforderung. Die Tatsache, dass eine CSD-Parade aus Sicherheitsgründen abgesagt werden muss, zeigt, wie weit wir noch von echter Gleichberechtigung entfernt sind.

Neben den Bedrohungen von CSD-Veranstaltungen kam es in Brandenburg zu einem direkten Angriff auf ein Fest für Vielfalt . Mehrere junge Rechtsextreme griffen die Veranstaltung an und zeigten damit erneut, dass queere Menschen und ihre Unterstützer sich einer realen Gefahr ausgesetzt sehen.

Trotz dieser beunruhigenden Funde blieb der Verdächtige auf freiem Fuß, da die Beweise für einen geplanten Anschlag nicht ausreichten. Der CSD in Wernigerode wurde dennoch durchgeführt und verlief glücklicherweise friedlich .

Die Angst vor rechtsextremen Angriffen ist nicht unbegründet. In Wernigerode, Sachsen-Anhalt, gab es vor dem dortigen CSD eine mutmaßliche Anschlagsdrohung. Ein 20-Jähriger soll in einer Kneipe Angriffe auf die Pride-Veranstaltung angekündigt haben . Bei einer anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung fand die Polizei mehrere Waffen und Munition.

Die für den 5. Juli geplante CSD-Parade in Regensburg musste aufgrund einer "abstrakten Bedrohungslage" abgesagt werden . Diese Entscheidung fiel nach einem Krisengespräch zwischen den Organisatoren, dem Ordnungsamt und der Polizei. Alexander Irmisch, der CSD-Organisator, erklärte, dass die Sicherheit der Teilnehmenden während der Demonstration nicht gewährleistet werden könne.

Queere Rechte zwischen institutioneller Unterstützung und gesellschaftlichen Bedrohungen

Kommunale Verantwortung und konkrete Maßnahmen

Die Stadtverwaltung zeigt mit klaren Worten und Taten ihre Haltung: "Queere Rechte sind Menschenrechte", wie Stadtrat Christian Zierau betont. Diese Überzeugung spiegelt sich in konkreten Maßnahmen wider: Seit fünf Jahren gehört gendergerechte Kommunikation zum Standard, Mitarbeitende werden in Vielfaltskompetenz geschult und das Standesamt arbeitet inklusiv. Diese institutionelle Unterstützung bildet ein wichtiges Fundament für queere Menschen in der Stadt.

Reale Bedrohungen und politische Herausforderungen

Doch trotz dieser positiven Entwicklungen warnt Saskia Gebauer vom CSD-Verein eindringlich: "Queerfeindlichkeit ist real und zeigt sich überall." Diese Realität wird durch Joshua Vogels Analyse vom Verein ZEBRA konkretisiert: Die größten rechten Mobilisierungen von Neonazis fänden bei CSDs statt – diese Veranstaltungen werden zur ideologischen Projektionsfläche rechtsextremer Gruppen.

Politische Forderungen und strukturelle Lösungen

Angesichts dieser Bedrohungslage formulieren die Aktivist*innen klare Forderungen: Vogel ruft zum Parteiverbot für rechtsextreme Parteien auf und mahnt, dass "Prides dürfen nicht entpolitisiert werden". Gebauer unterstreicht kämpferisch: "Wir sind nie wieder still". Diese politische Dimension zeigt, dass CSDs weit mehr als Feiern sind – sie sind wichtige demokratische Demonstrationen für Menschenrechte.

Gesamtgesellschaftliche Verantwortung

Die Herausforderung geht jedoch über die queere Community hinaus: Es handelt sich um eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die breite Solidarität erfordert. Nur durch das Zusammenstehen der queeren Community und die Unterstützung der gesamten Gesellschaft kann eine Kultur des Respekts und der Vielfalt entstehen.

Der Kampf für Gleichberechtigung und Sicherheit queerer Menschen ist noch lange nicht gewonnen – umso wichtiger sind sowohl die institutionelle Unterstützung als auch die gesellschaftliche Solidarität, damit jeder Mensch ohne Angst und Diskriminierung leben kann.