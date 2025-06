Vielfalt in Gefahr: Lesung und Gespräch mit Julia Monro über geschlechtliche Vielfalt

In ihrem Vortrag zeigte Julia Monro Beispiele aus Sport und dem rechtlichen Alltag für die Diskriminierung von Transpersonen auf. Sie erklärte, dass das Selbstbestimmungsgesetz zwar das extrem diskriminierende Transsexuellengesetz zur Änderung des Personenstands abgelöst hat, trans zu sein und sein Geschlecht zu ändern aber immer noch einen langwierigen Prozess bedeutet. Es sei kein "Trend" oder etwas "Hippes".

Medizinische Änderungen des Geschlechts oder gesetzliche Änderungen des Personenstands seien zudem unabhängig voneinander. Julia Monro warnte vor dem aktuellen Trend zu Anti-Trans-Maßnahmen, der besonders von religiösen Gruppen in den USA mit beachtlichen Ressourcen vorangetrieben wird. Die Zahl der Gesetze gegen Trans stieg von 21 in 2015 auf 910 in 2025. Sie betonte, dass die Selbstbestimmung von Trans-Personen in Gefahr und Aktivismus und Aufklärung so wichtig wie nie seien.

Offenes Gespräch und Austausch

Im Anschluss an die Lesung lud Julia Monro zu einem offenen Gespräch mit allen Teilnehmenden ein. Hier konnten Fragen gestellt, Erfahrungen geteilt und gemeinsam über Lösungsansätze diskutiert werden, wie die Rechte und Selbstbestimmung von trans* Personen geschützt und gefördert werden können.

Wer ist Julia Monro?

Julia Monro engagiert sich seit 2017 als queerpolitische Beraterin und Referentin für geschlechtliche Vielfalt sowie allgemeine LSBTI*-Themen. Ihr Ziel ist es, die Lebenssituation sozialer Minderheiten zu verbessern, Inklusion und Teilhabe zu fördern, Diskriminierung abzubauen und zu einer vielfältigen, demokratischen Gesellschaft beizutragen.

Zu ihren vielfältigen Tätigkeiten gehören:

Workshops, Vorträge und Keynotes zu den Themen geschlechtliche Vielfalt, Inklusion und Antidiskriminierung

zu den Themen geschlechtliche Vielfalt, Inklusion und Antidiskriminierung Podiumsteilnahmen als Referentin, Gesprächs- und Interviewpartnerin sowie Diskussionsteilnehmerin

als Referentin, Gesprächs- und Interviewpartnerin sowie Diskussionsteilnehmerin Beratung für Unternehmen zur Entwicklung von Leitfäden zur geschlechtlichen Vielfalt und Diversität

zur Entwicklung von Leitfäden zur geschlechtlichen Vielfalt und Diversität Begleitung von Film- und Fernsehproduktionen als Beraterin bei der Drehbuchentwicklung

als Beraterin bei der Drehbuchentwicklung Ehrenamtliche Beratung für Kinder, Jugendliche, Angehörige, Schulen und Fachkräfte zu trans*, inter* und nicht-binären Themen

für Kinder, Jugendliche, Angehörige, Schulen und Fachkräfte zu trans*, inter* und nicht-binären Themen Journalistische Arbeit und Recherche zum Thema geschlechtliche Vielfalt

Ihr gesamtes Engagement zielt darauf ab, jede Form von Transfeindlichkeit abzubauen und einen sensiblen Umgang mit trans* Personen zu fördern.