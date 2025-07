Queere Vielfalt leben: Die HAKI e.V. gestaltet sichere Räume

Ein ausführliches Leitbild definiert die Werte der HAKI. Die Mitgliederversammlung verabschiedete es im Januar 2023. Das Leitbild betont respektvolles und demokratisches Miteinander. Es fordert Offenheit, Transparenz und Nachhaltigkeit in allen Vereinsaktivitäten.

Die Stärkung Queere Selbsthilfe in Kiel fördert gezielt Community-Building. Das Projekt unterstützt bestehende Gruppen und hilft bei Neugründungen . Es vernetzt Akteurinnen und Akteure aus Community, Politik und Stadtgesellschaft.

Der Jugendtreff #dein_raum schafft einen besonderen Ort für junge Menschen. Alle zwei Wochen öffnet der Treff für queere Jugendliche ab 14 Jahren. Die Teilnehmenden gestalten gemeinsam ihre Freizeit. Sie basteln, diskutieren oder nehmen an Workshops teil . Der Jugendtreff bietet einen sicheren Raum für Coming-out-Prozesse und Selbstfindung.

SCHLAU Kiel revolutioniert die Bildungslandschaft. Das Team bietet Workshops für Schulen, Sportvereine und Jugendzentren an. Queere Teamerinnen und Teamer erzählen ihre persönlichen Geschichten. Jugendliche lernen durch diese Begegnungen Vielfalt kennen und schätzen. SCHLAU Kiel gehört zum landesweiten Netzwerk mit Gruppen in Lübeck und Flensburg .

Die HAKI ist der älteste und größte queere Verein in Schleswig-Holstein . Über 170 Mitglieder engagieren sich aktiv für die gemeinsame Sache. Mehr als 20 Arbeits- und Selbsthilfegruppen gestalten das Vereinsleben. Viele Freiwillige und Ehrenamtliche bringen ihre Zeit und Energie ein.

Die Bildungsarbeit der HAKI erreicht viele Menschen in Schleswig-Holstein. Workshops vermitteln Wissen über Diversität und Vielfalt . Vereine, Organisationen und Bildungseinrichtungen buchen regelmäßig Fortbildungen. Die Referentinnen und Referenten sensibilisieren für queere Themen und bauen Vorurteile ab.

Der Verein bietet professionelle Beratungen für alle Lebenslagen an. Menschen in Krisensituationen finden hier Unterstützung. Die Beratung hilft bei Coming-out-Prozessen, Diskriminierungserfahrungen oder Fragen zur eigenen Identität. Alle Gespräche finden vertraulich und auf Augenhöhe statt.

Das HAKI-Zentrum in Kiel ist ein pulsierender Ort der Begegnung . Hier treffen sich täglich Menschen aus verschiedenen Communities. Lesben, Schwule, bi, trans*, inter* und queere Menschen finden hier ihren Platz. Jeden Tag organisieren mindestens ein bis zwei Gruppen ihre Treffen. Die Räume dienen dem Austausch, der Vernetzung und dem gemeinsamen Erleben.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Schutzräume schaffen und Barrieren abbauen

Die HAKI öffnet ihre Türen für alle queeren Menschen. Hier finden sie Schutz vor Diskriminierung und Ausgrenzung. Die Räume bieten Freiheit zum Ausprobieren und Entdecken der eigenen Identität. Niemand muss sich verstellen oder verstecken.

Der Verein weiß: Viele Menschen erleben mehrere Formen von Diskriminierung gleichzeitig. Eine queere Person mit Behinderung erfährt andere Hürden als eine weiße schwule Person. Die HAKI berücksichtigt diese unterschiedlichen Erfahrungen. Alle Angebote werden entsprechend gestaltet.

Menschen kommen mit verschiedenen Herausforderungen zur HAKI. Manche suchen Unterstützung beim Coming-out in der Familie. Andere kämpfen mit Mobbing am Arbeitsplatz. Die HAKI begleitet jeden Menschen individuell. Gemeinsam finden sie Wege durch schwierige Situationen.

Die Vision ist klar: Eine Gesellschaft, in der alle Menschen gleichberechtigt leben. Die HAKI arbeitet täglich an diesem Ziel. Sie organisiert Demonstrationen und spricht mit Politikerinnen und Politikern. Der Verein macht queere Themen in der Öffentlichkeit sichtbar. Jede Aktion bringt die Gesellschaft einen Schritt weiter Richtung Akzeptanz.

Spezielle Angebote für verschiedene Zielgruppen

Die Queer Students Group Kiel richtet sich an LGBTQIA+ Studierende. Die Gruppe organisiert vielfältige Aktivitäten. Spieleabende, Spaziergänge und Kneipentouren stehen auf dem Programm. Ein Buchclub diskutiert queere Literatur. Studierende aller Kieler Hochschulen und der entsprechenden Altersgruppe sind willkommen.

Neue Gruppen können jederzeit gegründet werden. Die HAKI unterstützt bei der Organisation und stellt Räume zur Verfügung. Interessierte finden Hilfe bei der Umsetzung eigener Ideen. Der Verein lebt vom Engagement seiner Mitglieder.

Die HAKI orientiert sich an den Menschenrechten. Sie zeigt Solidarität mit allen marginalisierten Gruppen. Der Verein bleibt sensibel für Diskriminierungen innerhalb queerer Communities. Diese Haltung prägt alle Aktivitäten und Entscheidungen.

Eine starke Stimme für Akzeptanz und Selbstbestimmung

Die HAKI e.V. bleibt ein unverzichtbarer Akteur in Schleswig-Holstein. Sie bietet queeren Menschen Gemeinschaft und Unterstützung. Der Verein schafft sichere Räume für Begegnung und Austausch. Politische Vertretung und gesellschaftliche Veränderung gehören zu den Kernaufgaben.

Mit über 30 Jahren Erfahrung gestaltet die HAKI die Zukunft. Sie verbindet ehrenamtliches Engagement mit professionellen Angeboten. Der Verein wächst stetig und passt sich neuen Herausforderungen an. Die HAKI bleibt eine starke Stimme für Akzeptanz und Selbstbestimmung in Norddeutschland.