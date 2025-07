Glitzer statt Queerphobie: Christopher Street Day in Kiel

Das Motto "Glitzer statt Queerphobie" sendet eine klare Botschaft. Statt Hass und Vorurteilen setzen die Veranstalter auf Farbe und Freude . Glitzer symbolisiert das Funkeln der Hoffnung und die Stärke der queeren Community. Die Teilnehmer verstecken sich nicht in der Dunkelheit der Intoleranz. Sie leuchten in allen Farben des Regenbogens .

Queerphobie bedeutet die Ablehnung von Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität. Diese Form der Diskriminierung existiert noch immer in der Gesellschaft . Sie zeigt sich in sozialen Medien, im Alltag und in der Politik. Der CSD Kiel stellt sich deutlich dagegen.

Die Demonstration startet um 12.00 Uhr am Platz der Matrosen beim Hauptbahnhof . Tausende Menschen werden durch die Straßen Kiels ziehen. Sie kämpfen gegen Queerphobie und fordern Respekt für alle Menschen . Die Organisatoren rufen alle Bürger auf, sich der Demonstration anzuschließen.

Straßenfest am Platz der Kinderrechte

Nach der Demonstration beginnt um 14.00 Uhr das Straßenfest am Platz der Kinderrechte an der Hörn. Hier feiern die Teilnehmer die Vielfalt des Lebens. Das Fest bietet eine Bühne für alle, die an eine Welt ohne Grenzen für die Liebe glauben.

Die Veranstalter betonen die Wichtigkeit der Sichtbarkeit. In Zeiten, in denen rechte Strömungen und populistische Parteien Hass verbreiten, braucht es klare Zeichen. Der CSD Kiel zeigt, dass sich die queere Community nicht einschüchtern lässt. Die Teilnehmer fordern Selbstbestimmung und das Recht, so zu leben, wie sie es wollen.

Verkehrseinschränkungen am 12. Juli

Rund um den 12. Juli kommt es zu Verkehrseinschränkungen in Kiel. Beeinträchtigungen gibt es am Start- und Endpunkt der Demonstration. Besucher und Anwohner sollten ihre Wege entsprechend planen.

Der CSD Kiel richtet sich an alle Menschen. Queere Menschen und ihre Verbündeten sind eingeladen. Laute und leise, bunte und solidarische Menschen können teilnehmen. Gemeinsam zeigen sie: Liebe ist kein Verbrechen. Queeres Leben gehört in die Mitte der Gesellschaft.

Die Organisatoren rufen alle Kielerinnen und Kieler auf, am 12. Juli 2025 dabei zu sein. Sie wollen die Straßen der Landeshauptstadt zum Glitzern bringen. Der Christopher Street Day steht für eine Zukunft voller Respekt, Vielfalt und Liebe. Nie wieder still – das ist die Botschaft des CSD Kiel 2025.