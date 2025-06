Trennungs- und Scheidungsgruppe für Kieler Kinder

Wann: 18. September bis 11. Dezember 2025, donnerstags von 15.30 bis 17.00 Uhr Wo: Erziehungsberatungsstelle Süd-Ost, Kaiserstraße 100 Anmeldung: telefonisch an 0431/805373 oder per E-Mail an anmeldung-eb@kiel.de Teilnahme: kostenlos

Klärung von Fragen und Sorgen

In der Gruppe geht es darum, trennungsbezogene Fragen und Sorgen zu klären. Die Kinder können über ihre Gefühle und Bedürfnisse sprechen und lernen, mit schwierigen Situationen umzugehen. Die kindgerechte Beschäftigung mit dem Thema Trennung und Scheidung wirkt entlastend. Gleichzeitig gehören auch Leichtigkeit und Spaß zum Gruppenprozess dazu.

Neuorientierung und Stärkung des Selbstvertrauens

Gemeinsam arbeiten die Kinder an einer Neuorientierung im veränderten Familiensystem. Ziel ist es, ihr Selbstvertrauen zu stärken und sie in dieser herausfordernden Situation zu unterstützen.

Erfahrene Leitung

Geleitet wird die Gruppe von der Diplom-Sozialpädagogin Sabine Schüller und dem Diplom-Psychologen Jörg Winter. Beide bringen viel Erfahrung in der Arbeit mit Kindern und Familien mit.

Termine und Anmeldung

Die Gruppe trifft sich vom 18. September bis zum 11. Dezember immer donnerstags von 15.30 bis 17.00 Uhr in der Erziehungsberatungsstelle Süd-Ost in der Kaiserstraße 100. In den Herbstferien finden keine Treffen statt.

Interessierte Eltern können sich für unverbindliche Vorgespräche und Anmeldungen an die Erziehungsberatungsstelle Nord unter der Telefonnummer 0431/805373 wenden oder eine E-Mail an anmeldung-eb@kiel.de schicken.

Weitere Informationen über die Beratungsstellen sind auf der Website kiel.de/erziehungsberatung zu finden.

Die Trennungs- und Scheidungsgruppe bietet Kieler Kindern einen geschützten Raum, um die Herausforderungen einer elterlichen Trennung zu bewältigen. Mit professioneller Unterstützung können sie lernen, mit ihren Gefühlen umzugehen, Fragen zu klären und gestärkt aus dieser schwierigen Situation hervorzugehen.