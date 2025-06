"Kippster" motivieren zum richtigen Entsorgen von Zigarettenstummeln

Zigarettenstummel – ein kleines Übel mit großer Wirkung

Zigarettenreste gehören zu den häufigsten Abfällen weltweit – auch an unseren Küsten. Laut BUND bestehen über 50 Prozent des bei Sammelaktionen an der Ostsee gefundenen Mülls aus Kippen. Was viele nicht wissen: Eine einzige Zigarette kann einer Studie zufolge 1000 Liter Wasser verunreinigen und damit den Lebensraum für kleine Wassertiere wie Fische, Larven und Mikroorganismen vergiften.

"Als Meeresschutzmarke ist es für uns selbstverständlich, Verantwortung zu übernehmen – auch direkt vor der eigenen Haustür", erklärt Anna Sittko von Oceanwell, die sich federführend für die Installation der Kippster eingesetzt hat. "Mit den neuen Kippstern möchten wir sensibilisieren, ohne zu belehren – und dabei vielleicht sogar ein Lächeln auslösen."

Mitmachen, abstimmen, Meer schützen

Die Kippster, auch als Kippenorakel bezeichnet, verbinden Umweltschutz mit Interaktivität: Wer eine Zigarette entsorgt, beantwortet dabei eine von wechselnden, humorvoll formulierten Fragen – etwa zur Wahl zwischen "Matjes oder Backfisch?" oder "Störche oder Zebras?". Ziel ist es, Rauchende spielerisch zum richtigen Entsorgen ihrer Kippen zu motivieren.

"Die Kippster sind nicht einfach nur Aschenbecher, sondern kleine Kommunikationsinstrumente mit großem Effekt", so Oceanwell-Geschäftsführerin Dr. Inez Linke. "Denn jeder richtig entsorgte Stummel ist ein Gewinn für die Meeresumwelt."

Meeresschutz am Kai – aus Überzeugung

Oceanwell, die maritime Naturkosmetikmarke aus Kiel, engagiert sich seit zehn Jahren mit der Initiative "Protect the Ocean" für den Schutz der Ozeane und hat in dieser Zeit bereits mehr als 50.000 Euro in Meeresschutzprojekte investiert. Die Installation der Kippster ist ein weiterer lokaler Beitrag, der zeigt: Meeresschutz beginnt im Alltag und direkt vor der eigenen Bürotür.

Das Kieler Unternehmen oceanBASIS GmbH, zu dem die Marke Oceanwell gehört, hat sich darauf spezialisiert, Wirkstoffe aus dem Meer für Gesundheit und Schönheit verfügbar zu machen. Dabei setzt oceanBASIS auf strenge Nachhaltigkeits- und Qualitätskriterien. So verwendet Oceanwell für seine Naturkosmetik ausschließlich nachhaltig kultivierte Bio-Algen.