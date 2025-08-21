Schmaus & Plausch: Gemeinsam kochen gegen gesellschaftliche Barrieren

Vom Seminar zur sozialen Brücke

Die Idee entstand im Uni-Seminar "GeoMedien" mit einem klaren sozialen Auftrag: Barrieren zwischen Menschen in stabilen Lebenssituationen und Personen, die von Wohnungslosigkeit betroffen sind, abbauen. Als Rahmen wählten sie bewusst etwas Alltägliches – das gemeinsame Kochen.

Der soziale Fokus erweiterte sich schnell über Wohnungslosigkeit hinaus. Heute nehmen auch Menschen teil, die von Altersarmut oder Einsamkeit betroffen sind. "Wenn wir alle zusammen Gemüse schnippeln und kochen, ist es egal, woher du kommst und in welcher Situation du dich momentan befindest", erklären die Organisatoren. Diese Begegnungen auf Augenhöhe durchbrechen gesellschaftliche Vorurteile und schaffen echte menschliche Verbindungen.

Förderung ermöglicht kostenlose Teilnahme

Die Chance zur praktischen Umsetzung erhielten die Studierenden durch yooweedoo, einer Plattform, die unter anderem von der Stadt Kiel unterstützt wird, und die Projekte in ihrem Aufbau fördert. 2023 bewarben sie sich erfolgreich um die Förderung und veranstalteten im Mai 2023 ihren ersten Kochabend. Da das soziale Projekt für alle Teilnehmenden kostenlos bleiben sollte, beantragten sie auch 2024 erneut die yooweedoo-Förderung und erhielten diese. Diese Kostenfreiheit ist essentiell, um Menschen in schwierigen Lebenssituationen die Teilnahme zu ermöglichen.

Netzwerk sozialer Einrichtungen wächst

Zu Beginn kooperierte Schmaus & Plausch mit Hempels e.V., um ersten Zugang zur Szene der Wohnungslosen zu bekommen. Mittlerweile erweiterte sich das soziale Netzwerk erheblich. Die Flyer für kommende Kochabende gehen an den Verteiler des niedrigschwelligen Netzwerks Schleswig-Holstein. Dazu gehören soziale Institutionen wie der Kieler Anker, das Kieler Fenster und Brücke – alles Anlaufstellen für Menschen in besonderen Lebenslagen. Zusätzlich informiert der Instagram-Account über anstehende Termine.

Gemütliche Atmosphäre fördert Begegnungen

Nach dem ersten Kochabend in der Cocina wechselten die Organisatoren zum zweiten Termin in die Sozialkirche in Gaarden. Grund waren die niedrigeren Kosten für das Projektbudget. Sie kehrten jedoch schnell zur Cocina in die Alte Mu zurück, da dort eine gemütlichere Atmosphäre herrscht. Diese warme, einladende Umgebung ist entscheidend für das soziale Miteinander und hilft dabei, Hemmschwellen abzubauen.

Nachhaltigkeit durch Foodsharing