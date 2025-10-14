Kieler Nachhaltigkeitszentrum: Euer Treffpunkt für nachhaltiges Handeln

Was macht das Kieler Nachhaltigkeitszentrum besonders?

Das Zentrum vereint Information, Beratung und Vernetzung zu nachhaltigen Themen. Ihr profitiert von gebündeltem Expertenwissen und könnt direkt vor Ort aktiv werden.

Im Nachhaltigkeitszentrum erhaltet ihr kompetente Umweltberatung. Die Themen reichen vom biodiversem Garten über fairen Handel bis zu nachhaltiger Ernährung. Das Zero Waste-Team steht euch mit Infos, Beratung und interaktiven Elementen zur Seite und hilft euch, Müll zu vermeiden und Ressourcen zu schonen. Zusätzlich erfahrt ihr alles zur Klimaschutzstadt Kiel direkt vor Ort.

Für Schulen und junge Entdecker: Workshops und Führungen

Schulklassen können hier praxisnahe Workshops zu nachhaltigen Themen wie Abfallvermeidung oder bewusstem Konsum erleben und buchen. Individuelle Angebote und weitere Informationen findet ihr hier oder direkt beim Team im Zentrum.

Im Zentrum könnt ihr zudem alte Handys, CDs und Korken abgeben und so Recycling fördern sowie den Ökologischen Freiwilligendienst unterstützen. Für Kinder gibt es spannende Entdeckungen und interaktive Möglichkeiten, Nachhaltigkeit spielerisch zu verstehen. Die Info- und Leseecken bieten euch eine Auswahl an Büchern, Flyern und Veranstaltungstipps zu nachhaltigen Projekten. Das Zentrum ist zudem ein Treffpunkt für Engagierte und Initiativen, die gemeinsam an einem grüneren und nachhaltigeren Kiel arbeiten.

Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel: Beratung und Serviceleistungen