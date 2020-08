Stadtteil Mitte

In der Gegend des Stadtteils Mitte liegen die Ursprünge der Landeshauptstadt Schleswig-Holsteins, die zwischen 1233 und 1242 gegründet wurde und sich trotz der Zerstörung durch den 2. Weltkrieg zumindest teilweise erhalten haben. In der Dänischen Straße zum Beispiel, in der sich viele Kieler Traditionsunternehmen niedergelassen haben.

Auch die Holstenstraße ist Teil der Altstadt. Am nördlichen Ende der Holstenstraße befindet sich der Alte Markt, über dem die Nikolaikirche aufragt, und der viele Restaurants und Cafés beherbergt.

Ein besonderer Ort in der Altstadt ist zudem der Bootshafen, auf dessen Uferterrassen in den Sommermonaten Veranstaltungen stattfinden, die zum Verweilen einladen.