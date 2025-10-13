Historischer Hintergrund und Entstehung

Die Planung des Eichhofs erfolgte im Zuge des sprunghaften Bevölkerungsanstiegs. Ein Wettbewerb entschied über das Gestaltungskonzept, wobei mehrere Gartenarchitekten wie Hermann Cordes und Egon Petzke genannt werden. Die feierliche Eröffnung fand am 5. Juli 1900 statt.

Nach der Einweihung wurde der Friedhof mehrfach erweitert, um dem Bedarf gerecht zu werden. Zwei Ausbauphasen zwischen 1910 und 1919 brachten neue Flächen, später folgten weitere Felder mit abgewandeltem Grundriss. So wuchs die Anlage stetig mit ihrer Stadt.

Denkmalgeschütztes Areal

Seit 2003 steht der Parkfriedhof Eichhof komplett im Denkmalbuch Schleswig-Holsteins. Der Friedhof ist in historischer, künstlerischer und städtebaulicher Hinsicht bedeutend und zählt zu den wichtigsten Ruhestätten der Region.

Besondere Bedeutung erhält der Eichhof durch berühmte Grabmäler und Persönlichkeiten. Hier findet ihr das Mausoleum der Familie Martius, die Ruhestätte des Medizinprofessors Friedrich von Esmarch und Gräber von Gerhard Stoltenberg und Ferdinand Tönnies.

Das Erbe des St. Jürgen-Friedhofs

Als der St. Jürgen-Friedhof 1954 aufgelöst wurde, kamen 64 bedeutende Grabmale auf den Eichhof, darunter das Grab des Komponisten Carl Loewe. Unter dem Rasen vor der Kapelle befinden sich zudem die Gebeine aus St. Jürgen.

Der Eichhof erinnert an die Toten politischer Unruhen und an die Opfer der Luftangriffe auf Kiel. Ein besonderes Denkmal im Südwesten mahnt an 2835 Menschen, viele davon Zwangsarbeiter, die im Zweiten Weltkrieg starben.

Krematorium und neue Bestattungsformen

1914–1916 entstand hier das älteste Krematorium der damaligen Provinz Schleswig-Holstein. Es wurde nach einem Architekturwettbewerb erbaut und prägte die Entwicklung neuer Bestattungsformen in der Region maßgeblich.

Naturparadies mitten in der Stadt