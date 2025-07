Gedenkort Arbeitserziehungslager Nordmark: Erinnerung an ein dunkles Kapitel

Im Lager bauten sie neue Baracken und planierten Wege. Sie schaufelten in der Kiesgrube bis zur völligen Erschöpfung . Außerhalb des Lagers setzten die SS sie beim Bunkerbau in Schulensee und am Schützenwall ein. Sie räumten Trümmer im zerbombten Kiel und bargen Blindgänger.

Mitte April 1945 befanden sich etwa 900 Gefangene im Lager. Durch Evakuierungsmärsche aus anderen Haftstätten verdoppelte sich die Zahl innerhalb von zwei Tagen auf 1.800 Häftlinge. Unter den Neuzugängen waren deutsche Juden aus dem Ghetto Riga und Gefangene aus dem KZ-Außenlager Hamburg-Fuhlsbüttel.

Die Gestapo ermordete in den letzten zwei Wochen vor Kriegsende etwa 300 Menschen. Die Opfer wurden in Massengräbern verscharrt. Am 2. und 3. Mai 1945 flohen die Wachmannschaften Richtung Dänemark. Sie vernichteten vorher belastende Akten. Am 4. Mai 1945 befreiten britische Truppen das Lager. Sie fanden mehrere hundert völlig verdreckte, kranke und halb verhungerte Gefangene vor.

Gerichtliche Aufarbeitung nach dem Krieg

Im Herbst 1947 führte die britische Besatzungsmacht vier Militärgerichtsprozesse durch. Diese liefen unter dem Namen "Kiel-Hassee-Cases". Lagerkommandant Post wurde wegen der Erschießung von Royal-Air-Force-Piloten zum Tode verurteilt und gehängt. Sein Stellvertreter Otto Baumann wurde ebenfalls hingerichtet.

Der Lagersanitäter Jensen erhielt die Todesstrafe wegen der Ermordung Schwerkranker. Das dänische Königshaus intervenierte bei der britischen Regierung. Die Strafe wurde in lebenslange Haft umgewandelt. Jensen kam später vorzeitig frei. Weitere Verurteilte erhielten bis zu 20 Jahre Haft. Sie wurden spätestens nach zehn Jahren entlassen.

Der Hauptverantwortliche Fritz Schmidt konnte erst im Dezember 1963 gefasst werden. Er stritt jedes Wissen ab. Die Kieler Staatsanwaltschaft stellte das Verfahren ein. Das Landgericht Kiel verurteilte ihn für Beihilfe zum Mord an vier Luftwaffenoffizieren zu zwei Jahren Zuchthaus. Die Untersuchungshaft galt die Strafe ab.

Späte Erinnerung und heutiger Gedenkort

Nach Kriegsende dienten die Baracken als Unterkunft für Displaced Persons. Ab November 1948 lebten dort Flüchtlinge und Vertriebene. Anfang der 1960er Jahre wurde das Gelände nicht mehr benötigt. Die Baracken wurden abgerissen. Gewerbebetriebe siedelten sich an.

Die Stadt Kiel tat sich schwer mit der Aufarbeitung. Erst am 17. Juni 1971 stellte sie einen Gedenkstein an der Ecke Rendsburger Landstraße/Seekoppelweg auf. Anfang der 1980er Jahre entstanden Geschichtswerkstätten. Der "Arbeitskreis Asche-Prozess" legte 1982 die Grundmauern des ehemaligen SS-Gästehauses frei.

Im November 2000 fand man auf dem Gelände einen Gedenkstein. Polnische Zwangsarbeiter hatten ihn 1946 für die Opfer des Faschismus aufgestellt. Der Arbeitskreis zur Erforschung des Nationalsozialismus in Schleswig-Holstein (AKENS) gestaltete daraufhin einen neuen Gedenkort.

Seit dem 4. Mai 2003 steht dort eine Gedenkstele. Sie besteht aus dem Grundstein des alten polnischen Gedenksteins und einer modernen Stele. Darauf stehen dreizehn Namen von Ermordeten aus unterschiedlichen Nationen. Sie stehen stellvertretend für alle Opfer. Drei Informationstafeln informieren mit Text und Bild über die Geschichte des Ortes. In der Nähe sind noch Fundamentreste des SS-Gästehauses sichtbar. Der AKENS hatte sie 1989 freigelegt.



Seit 2023 heißt die nächstliegende Bushaltestelle darüber hinaus "Gedenkort am Russee", um auf das ehemalige Lager hinzuweisen.