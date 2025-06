Das Geologische und Mineralogische Museum Kiel

Der zweite Teil des Museums widmet sich der Geologie und Paläontologie mit besonderem Fokus auf Norddeutschland und den Ostseeraum . Besucher können hier die Erdgeschichte hautnah erleben. Von den ältesten Fossilien in Form von kambrischen Wurmröhrensandsteinen über silurische und devonische Riffgesteine bis hin zu beeindruckenden Funden aus dem süddeutschen Jura wie einem Ichthyosaurier mit Jungem, einem Meereskrokodil und einem Stück Treibholz mit anhaftenden Seelilien.

Gleich zu Beginn des Rundgangs tauchen die Besucher in die faszinierende Welt der Kristalle ein. Systematisch geordnet zeigen die Exponate eine große Vielfalt an Farben und Formen. Anhand von Beispielen aus Industrie und Technik wird deutlich, wie vielseitig Minerale genutzt werden – von der Optik bis zur Halbleitertechnik. Auch verschiedene Erze und Gesteinsarten wie Sedimentgesteine, magmatische Gesteine und metamorphe Gesteine sind Teil der Ausstellung.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Angebote für Gruppen und Schulen

Das Museum bietet in Zusammenarbeit mit dem Institut für Geowissenschaften und regionalen Partnern vielfältige Aktivitäten für Gruppen an. Neben Führungen zu Themen wie Kristallen, Erdgeschichte oder Meteoriten gibt es Workshops, in denen die Teilnehmenden selbst aktiv werden können.



Sie untersuchen beispielsweise die Zusammensetzung von Gesteinen unter dem Mikroskop, lernen die wichtigsten Fossilgruppen kennen oder erforschen Klimasignale im Meeresschlamm. Auch die Ursachen von Erdbeben werden anschaulich erklärt.

Wissenschaftliche Sammlungen für die Forschung

Neben der öffentlichen Ausstellung betreut das Museum umfangreiche wissenschaftliche Sammlungen, die Forschenden aus aller Welt zur Verfügung stehen. Dazu gehören die geologisch-paläontologische Sammlung, die mineralogisch-petrographische Sammlung und das seismologische Archiv. Ein wichtiges Zukunftsprojekt ist die digitale Erfassung dieser oft einzigartigen Sammlungsstücke.

Das Geologische und Mineralogische Museum in Kiel ist täglich unter der Woche zwischen 9.00 und 16.00 Uhr sowie samstags zwischen 12.00 und 16.00 Uhr geöffnet. Sonn- und Feiertags ist das Museum geschlossen. Der Eintritt ist frei. Es bietet einen faszinierenden Einblick in die komplexe Welt der Geowissenschaften und lädt Besucher jeden Alters zum Staunen und Entdecken ein.