Schwimmende Kunstinstallation "BYCATCH" am Kieler Querkai

Tetrapoden aus Luft statt Beton

Am Querkai am südlichen Ende der Hörn, dem Platz der Kinderrechte, erstreckt sich eine schwimmende Skulptur vom Ufer bis ins Fördewasser. Große weiße, mit Luft gefüllte Tetrapoden werden durch ein Netz zusammengehalten und bilden eine begehbare Fläche auf dem Wasser.

Die drei Meter hohen künstlerischen Objekte orientieren sich an echten Tetrapoden – vierbeinigen Betonblöcken, die weltweit als Wellenbrecher zum Küstenschutz eingesetzt werden. Die Künstler verwenden jedoch luftgefüllte Versionen statt der massiven Betonvarianten. Diese bewusste Materialwahl verstärkt die Botschaft des Kunstwerks.

Interaktive Erfahrung auf dem Wasser

Alle Interessierten können die Installation betreten, sich hinsetzen oder hinlegen und die Veränderungen ihrer Umgebung beobachten. Besucherinnen und Besucher dürfen auf den Komponenten klettern, ihr eigenes Gewicht spüren und den Einfluss auf die Stadtlandschaft erleben. Wer möchte, kann das Geschehen auch aus der Ferne verfolgen.

Die Installation macht abstrakte Zusammenhänge zwischen Mensch und Natur sinnlich erfahrbar. Durch vielfältige Bewegungen und Begegnungen auf der schwimmenden Fläche entstehen neue Perspektiven auf ökologische Verantwortung und den Schutz der Umwelt.



Das Kunstwerk wurde in Lübeck durch die Firma "Geo die Luftwerker" als nachhaltige Installation entwickelt, wodurch es bis 50 mal an verschiedenen Standorten gezeigt werden kann. Den Beginn hatte die Installation bei ihrer erstmaligen Ausstellung in Dänemark als eine Brücke. In Kiel waren noch der Kleine Kiel und der Bootshafen als mögliche Standorte im Gespräch, man entschied sich aber letztendlich für den Standort an der Hörn.

Beifang als künstlerisches Konzept

Der Name "BYCATCH" – auf Deutsch "Beifang" – steht für ungewollte Nebeneffekte menschlichen Handelns. Die Künstler erforschen, wie Naturphänomene und menschliche Eingriffe miteinander verwoben sind. Umweltverschmutzung, sich verschiebende Landmassen und der steigende Meeresspiegel treffen auf menschengemachte Strategien der Verteidigung und Zerstörung.

Die hybride Landschaft wirft zentrale Fragen auf: Was macht eine Grenze weich, hart oder durchlässig? Wie können Menschen diese Grenzen überschreiten, verlagern oder beseitigen? Welchen Beifang nimmt die Menschheit dabei in Kauf?

Eröffnung mit Artisttalk

Am Donnerstag, 31. Juli, um 15.00 Uhr findet das Soft-Opening mit einem Artisttalk statt. Interessierte Menschen können direkt mit Abie Franklin und Daniel Hölzl ins Gespräch kommen. Die Künstler erklären ihre Arbeit und stehen für Fragen zur Verfügung.

Während der gesamten Laufzeit sind beide Künstler tagsüber vor Ort. Diese direkte Begegnung macht das Kunstwerk intensiver erlebbar und ermöglicht einen ungezwungenen Zugang zur Kunst – ohne Eintrittskarten oder feste Öffnungszeiten.

Internationale Zusammenarbeit

Bei der Umsetzung unterstützte das erfahrene Team von GEO-Die Luftwerker die Künstler. Das Unternehmen arbeitete bereits mit internationalen Kunstgrößen wie Christo und Jeanne-Claude zusammen. Abie Franklin wurde 1995 in Israel geboren, Daniel Hölzl 1994 in Österreich.

Die Landeshauptstadt Kiel finanziert das Projekt teilweise aus Mitteln für Kunst im öffentlichen Raum. Der Kunstbeirat bewertete besonders die Ästhetik der Arbeit und den hohen Erfahrungswert für Besucher positiv.

Weitere Stationen der Wanderausstellung

Die Installation BYCATCH war bereits in Berlin, Nürnberg, auf Usedom und an mehreren Orten in Dänemark zu sehen. Parallel zur schwimmenden Installation zeigt die Stadtgalerie Kiel in der Andreas-Gayk-Straße 31 einen einzelnen Tetrapoden im Foyer. Dieser eröffnet eine weitere Perspektive auf das Thema und macht das Kunstwerk auch an Land erlebbar.

"BYCATCH" verbindet spielerisches Erleben mit tiefgründigen Themen und macht Kunst im öffentlichen Raum für alle zugänglich. Ganz nach dem Motto: "Kunst soll Sachen sichtbar machen", wie es Künstler Abie Franklin passend beschreibt.