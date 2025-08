Entschleunigung im Kieler Stadtmuseum: "Slow Art" lädt zur bewussten Kunstbetrachtung ein

Das Kieler Stadtmuseum Warleberger Hof bietet am 8. August 2025 eine besondere Führung an. Mit dem Format "Slow Art" können Besucher die aktuelle Fotoausstellung in neuer Intensität erleben. Die einstündige Veranstaltung startet um 16.00 Uhr und richtet sich an alle, die Kunst bewusst und ohne Zeitdruck entdecken möchten.