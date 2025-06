Momente einer Stadt: Stadtmuseum zeigt Stadtentwicklung von 1900 bis 1950

Kiel hat in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts eine rasante Entwicklung durchlaufen. Vom Aufstieg zur Großstadt um 1900 über die Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg bis hin zum Wiederaufbau in den 1950er Jahren – die Veränderungen des Stadtbildes waren enorm. Die städtische Lichtbildstelle hatte den Auftrag, diese Entwicklungen fotografisch festzuhalten. Rund 120 dieser eindrucksvollen Aufnahmen aus den Jahren 1900 bis 1950 sind nun in der Ausstellung "Momente einer Stadt" im Stadtmuseum Warleberger Hof zu sehen.