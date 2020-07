In Wik befindet sich eine Aussichtsplattform, auf der die weltbekannte Wasserstraße – der Nordostseekanal – zu überblicken ist. Außerdem sind die Kaianlagen dort sehr interessant. An der Ostsee liegt das Marinequartier, das nach Plänen privatisiert und ausgebaut werden soll. Im Gespräch ist eine Marina mit Yachthafen sowie ein Hotel an der Hafenmole. Wer gern in die Natur fährt, richtet seinen Blick am besten nach Westen, wo das Projensdorfer Gehölz mit seinem Tierpark eine ideale Möglichkeit zur Entspannung bietet.



Schließlich grenzt Kiel Wik nach Süden hin an Kiel Düsternbrook, wo man sich bei der Forstbaumschule sowie im Düsterbrooker Gehölz auch wunderbar erholen kann.