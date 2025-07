Die schönsten Outdoor-Aktivitäten im Sommer in Kiel: Dein Guide für unvergessliche Erlebnisse

Praktische Tipps für deine Outdoor-Aktivitäten Für die meisten Outdoor-Aktivitäten in Kiel benötigst du keine spezielle Ausrüstung. Bequeme Kleidung, festes Schuhwerk und Sonnenschutz reichen für die meisten Unternehmungen aus. Für Wassersportaktivitäten kannst du die benötigte Ausrüstung vor Ort leihen. Denke daran, immer ausreichend Wasser mitzunehmen, besonders an heißen Sommertagen. Eine kleine Erste-Hilfe-Ausrüstung und ein geladenes Handy gehören ebenfalls zur Grundausstattung für längere Touren. Beste Zeiten für Outdoor-Aktivitäten Die beste Zeit für Outdoor-Aktivitäten in Kiel sind die Monate Mai bis September, wobei Juli und August die wärmsten und sonnigsten Monate sind. Frühe Morgenstunden oder späte Nachmittage eignen sich besonders gut für sportliche Aktivitäten, da die Temperaturen dann angenehmer sind. Informiere dich vor geplanten Wasseraktivitäten über die aktuellen Wetter- und Windverhältnisse, da sich diese an der Küste schnell ändern können. Und jetzt viel Spaß beim Lesen und Entdecken!

1. Wassersport

Kiel ist ein wahres Paradies für Wassersportler und Wassersportlerinnen. Die an der Ostsee gelegene Landeshauptstadt bietet optimale Bedingungen für Segeln, Surfen, Schwimmen, Rudern und viele weitere Sportarten im und auf dem Wasser. Egal ob Einheimische oder Urlauber, Anfänger oder Fortgeschrittene – in Kiel findet jeder das passende Angebot. Die Stadt blickt auf eine lange Tradition im Wassersport zurück, die bis zu den Olympischen Spielen 1936 und 1972 reicht, als Kiel Austragungsort der Segelwettbewerbe war. Auch der Kieler Rudersport hat eine bedeutsame Geschichte. Zahlreiche Schwimm- und Rudervereine bieten Trainings und Kurse für alle Bedürfnisse und Preisklassen an. Surf-, Kite- und Segelschulen findet ihr um die ganze Förde verteilt. Damit ihr einen Überblick über das reichhaltige Angebot bekommt, haben wir für euch einen ausführlichen Übersichtsartikel erstellt. Hier findet ihr Anbieter für alle wassersportlichen Aktivitäten rund um die Förde. Viel Spaß beim Entdecken!

2. Schifffahrt auf der Förde

Kiel von seiner schönsten Seite erleben – das geht am besten bei einer Hafenrundfahrt. Umgeben von stolzen Fähren, riesigen Kreuzfahrtschiffen und wendigen Segelbooten zeigt sich die Sailing City von ihrer maritimsten Seite. Malerische Häfen und wunderschöne Sandstrände säumen das Ufer der Kieler Förde. Die Auswahl an Hafenrundfahrten ist groß: Von der romantischen Fährenfahrt am Abend über nostalgische Fahrten zu Kiels geschichtsträchtigen Denkmälern bis hin zu gemütlichen Bootsausflügen mit Brunch und Live-Musik ist für jeden Geschmack etwas dabei. So wird der nächste Urlaub in der Landeshauptstadt Schleswig-Holsteins garantiert zu einem absoluten Highlight. Wir haben für euch die schönsten Hafenrundfahrten in einem Artikel gesammelt, damit euch die Auswahl leichter fällt.

3. Kanu fahren

Die Gewässer rund um Kiel bieten perfekte Bedingungen für unvergessliche Kanutouren. Schwentine und Eider gehören zu den schönsten Paddelrevieren Norddeutschlands. Verschiedene Kanuverleihe machen es Anfängern und erfahrenen Paddlern leicht, die Natur vom Wasser aus zu erkunden. Das Kanucenter Preetz-Plön liegt direkt am Kirchsee. Nicole Ehm und ihr Team vermieten Kanadier, Kajaks, SUP-Boards und Tretboote. Gäste starten vom eigenen Seezugang aus. Das Center bietet verschiedene Touren an, von der Hin-und-Zurück-Tour bis zur 5-Seen-Tour. Gruppen buchen die "Paddel & Pedale"-Kombination mit Kanufahrt und Radtour. Schulklassen nutzen pädagogische Tagestouren für Naturerlebnis und Teambuilding. Standort: Kahlbrook 25, Preetz

Website: kanucenter-ploen.de Die Schwentinetalfahrt in Kiel-Wellingdorf hat über 100 Jahre Tradition. Seit 1904 starten hier Ausflugsboote. Heute vermietet der Standort an der Holsatiamühle auch Ruderboote, Kanus und SUP-Boards. Die Vermietung öffnet von Mai bis Oktober. Ein kleiner Kiosk versorgt Paddler mit Getränken und Snacks. Standort: An der Holsatiamühle

Website: schwentinetalfahrt.de Inken Röder betreibt den Kanuverleih Achterwehr direkt am Speicher. Sie vermietet 17 Kanadier der Marke Linder für zwei bis drei Erwachsene oder Familien. Hunde dürfen mit. Eine Besonderheit sind zwei große Flöße mit 18 Quadratmetern Fläche und überdachten Hütten für Gruppen bis zehn Personen. Standort: Am Speicher 3b, Achterwehr

Website: kanuverleih-achterwehr.de

4. Minigolf

Minigolf hat sich in den letzten Jahren zu einer äußerst beliebten Freizeitbeschäftigung entwickelt. Begeisterte Freizeitsportler strömen auf die Kieler Minigolfanlagen, um allein oder mit Freunden die Herausforderungen der verschiedenen Bahnen spielerisch zu meistern. Die Anlage "Minigolf am Norder" liegt idyllisch am Nordmarksportfeld in Kiel-Ravensberg. Du findest sie in der Eckernförder Straße 180, 24118 Kiel. Das Team freut sich darauf, dich auf der gepflegten Anlage zu begrüßen. Die Betreiber legen größten Wert auf die Zufriedenheit ihrer Gäste. Du erlebst hier Minigolf in einer entspannten Atmosphäre, umgeben von Grün. Die Anlage eignet sich perfekt für Familien, Freundesgruppen oder auch für einen gemütlichen Nachmittag alleine. Standort: Eckernförder Straße 180, Kiel

Website: minigolf-am-norder.de Der Minigolf-Club Olympia Kiel bietet dir ein ganz besonderes Minigolf-Erlebnis. Hier trifft Breitensport auf Leistungssport. Der Verein spielt stolz in der 2. Bundesliga und zeigt damit, dass Minigolf weit mehr als nur ein Freizeitvergnügen ist. Die Anlage des MGC Olympia besticht durch ihre grüne Oase mitten in der Stadt. Du spielst umgeben von Bäumen, begleitet von Vogelgesang und kannst mit etwas Glück sogar Eichhörnchen beobachten. Diese naturnahe Umgebung macht das Spielerlebnis besonders angenehm. Standort: Preetzer Straße 243, Kiel

Website: olympia-kiel.de

5. Bogenschießen

Bogenschießen verbindet Körper und Geist auf einzigartige Weise. In Kiel gibt es eine lebendige Bogenschießszene. Die Landeshauptstadt bietet verschiedene Möglichkeiten, diesen faszinierenden Sport zu entdecken. Annegret und Bernd Goldstein gründeten den 1. Kieler Bogenclub 1976. Der Verein gehört zu den wenigen eigenständigen Bogensportvereinen in Schleswig-Holstein. In über 40 Jahren entwickelte sich der Club zu einer festen Größe der norddeutschen Bogensportszene. Annegret Goldstein erzielte sehr gute nationale Ergebnisse. Bernd Goldstein arbeitete lange als Nationaler Kampfrichter. Diese Tradition prägt den Verein bis heute. Standort: Projensdorfer Straße 251, Kiel

Website: kieler-bogenclub.de BOWFIRE in Quarnbek bei Kiel verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz. Das Motto "zielgenau loslassen" verbindet traditionelles Handwerk mit spirituellen Aspekten. Das herrliche Gelände lädt zum traditionellen Bogenschießen ein. Im Store gibt es traditionelle Bögen und Zubehör. Verschiedene Workshops ermöglichen dir, deinen eigenen Bogen zu bauen. Das Gelände bietet einen naturreichen Parcours mit spannenden Zielen. Der Aufbau ist einfallsreich und abwechslungsreich. Die Stationen bestehen aus Naturmaterialien. Der Parcours fügt sich liebevoll in die Umgebung ein. Er bietet Herausforderungen für Anfänger und erfahrene Schützen. Standort: Am Gut 7, Quarnbek

Website: bowfire.de

6. Erdbeeren pflücken

Die warmen Sonnenstrahlen kitzeln deine Nase, der Duft von frischen Erdbeeren liegt in der Luft – die Erdbeerzeit ist endlich da! Es gibt kaum etwas Schöneres, als die süßen, roten Früchte direkt vom Feld zu naschen. In und um Kiel findest du zahlreiche Erdbeerhöfe, die zum Selberpflücken einladen. Du erlebst ein authentisches Stück Landleben, atmest frische Luft und verbringst Zeit in der Natur. Kinder lernen dabei, woher ihre Nahrung kommt und entwickeln eine Wertschätzung für regionale Produkte. Außerdem garantiert das Selberpflücken absolute Frische – frischer als direkt vom Strauch geht es nicht. Die meisten Erdbeerhöfe rund um Kiel öffnen ihre Felder von Mitte Mai bis Ende Juli. Die Hauptsaison liegt zwischen Mitte Juni und Mitte Juli. Du zahlst meist nach Gewicht, wobei die Preise je nach Hof und Saison variieren. Wir zeigen dir in unserem Artikel die besten Adressen, damit du die kostbare Erdbeerzeit in vollen Zügen auskosten kannst.

7. Hochseilgarten

Der Natur- und Waldhochseilgarten High Spirits am Falckensteiner Strand bietet seit 2006 Kletterspaß mit spektakulärem Blick über die Kieler Förde. In unmittelbarer Strandnähe können Besucher auf über 150 Elementen in fünf Schwierigkeitsgraden bis zu 25 Meter hoch klettern. Von grünen Einsteiger-Parcours bis zu schwarzen Herausforderungen für Kletterexperten ist für jeden etwas dabei. Die Anlage wurde in Eigenregie mit viel Phantasie aufgebaut und erweitert sich jedes Jahr um neue Hindernisse. Besucher balancieren über Seilbrücken, schwingen von Baum zu Baum oder rauschen mit Seilbahnen durch den Wald. Kinder ab 1,10 Meter können im speziellen Kinderparcours klettern, während größere Kletterer ab 1,40 Meter alle Parcours selbstständig nutzen dürfen. Die Sicherheitsausrüstung ist im Preis enthalten. Standort: Falckensteiner Strand 15, Kiel

Website: hochseilgarten-kiel.de

8. Fahrradtouren in und um Kiel

Kiel und Umgebung bieten perfekte Bedingungen für unvergessliche Fahrradtouren. Die vielfältige Natur Schleswig-Holsteins lädt dazu ein, mit dem Rad erkundet zu werden. Sobald der Frühling beginnt und die Sonne öfter scheint, startet die ideale Saison für Radausflüge mit Freunden oder Familie. Die Region punktet mit abwechslungsreichen Routen: Radler fahren an idyllischen Wäldern und Seen vorbei, machen Abstecher zu wunderschönen Stränden und genießen einzigartige Panoramablicke auf die Kieler Förde. Kiel bietet zahlreiche Sehenswürdigkeiten, die sich perfekt mit dem Fahrrad erreichen lassen. Die gut ausgebauten Radwege führen durch die prächtige Natur und verbinden interessante Orte miteinander. Egal ob kurze Familientour oder längere Tagesausflüge – die Fahrradrouten rund um Kiel bieten für jeden Geschmack das Richtige. Damit ihr einen Überblick bekommt, haben wir für euch einen ausführlichen Übersichtsartikel erstellt. Hier findet ihr tolle Fahrradrouten in und um Kiel. Viel Spaß beim Entdecken!

Kiel bietet dir als Outdoor-Enthusiast eine Kombination aus maritimen Erlebnissen, urbanen Grünflächen und naturnahen Aktivitäten. Die Stadt verbindet gekonnt das Leben am Wasser mit vielfältigen Möglichkeiten für Sport, Erholung und kulturelle Erlebnisse unter freiem Himmel. Egal ob du entspannte Stunden am Strand verbringen, aktiv Sport treiben oder die Natur erkunden möchtest – Kiel hält für jeden Geschmack die passenden Outdoor-Aktivitäten bereit. Die ausgezeichnete Infrastruktur und die Nähe zur Ostsee machen die Landeshauptstadt zu einem idealen Ziel für unvergessliche Sommererlebnisse im Freien.

Ortsinformationen Kanucenter Preetz-Plön Kahlbrook 25 25 24211 Preetz 04342/309549 E-Mail Website

Weitere Ortsinformationen Schwentinetalfahrt An d. Holsatiamühle 24149 Kiel 0431/722428 E-Mail Website

Kanuverleih Achterwehr Am Speicher 3B 24239 Achterwehr 04340/8057 Website

Minigolf am Norder Eckernförder Straße 180 24118 Kiel 0431/3801312 E-Mail Website

Minigolf-Club Olympia Kiel Preetzer Straße 243 24147 Kiel 0431/7397478 E-Mail Website

1. Kieler Bogenclub Projensdorfer Straße 251 24106 Kiel 0160/4253567 E-Mail Website

BOWFIRE Am Gut 7 24107 Quarnbek 0151/20730333 E-Mail Website

