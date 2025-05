Endlich Erdbeerzeit: Erdbeerhöfe zum Selberpflücken in und um Kiel

Tipps zum Erdbeeren pflücken Damit dein Erdbeerausflug rundum gelingt, haben wir noch ein paar Tipps für dich: Zieh dir bequeme Kleidung und festes Schuhwerk an. Auf den Feldern kann es matschig sein.

Achte darauf, nur reife, gleichmäßig gefärbte Früchte zu pflücken. Unreife Erdbeeren reifen nicht nach.

! Auf dem Feld gibt es oft wenig Schatten. Genieße die frische Luft und den Ausflug in die Natur! Warum sind Erdbeeren so gesund? Erdbeeren sind reich an Vitamin C, das unser Immunsystem stärkt. Eine Portion deckt schon den Tagesbedarf. Sie enthalten viel Folsäure, die wichtig für Zellteilung und Blutbildung ist. Besonders in der Schwangerschaft ist eine gute Folsäure-Versorgung wichtig. Erdbeeren liefern Ballaststoffe, die unsere Verdauung in Schwung bringen und lange satt machen. Damit nicht genug: die roten Früchtchen stecken voller sekundärer Pflanzenstoffe wie Polyphenole und Anthocyane. Diese wirken antioxidativ und entzündungshemmend. Erdbeeren haben wenig Kalorien, sind aber reich an Mineralstoffen wie Kalium und Magnesium. Kein Wunder also, dass Erdbeeren als Superfood gelten. Am besten schmecken sie natürlich frisch vom Feld. Also nichts wie hin zu den Erdbeerfeldern rund um Kiel!

1. Gut Birkenmoor

Gut Birkenmoor ist ein Bio-Erlebnishof zwischen Kiel und Eckernförde, der Nachhaltigkeit, Bio-Qualität und das Leben im Einklang mit der Natur in den Mittelpunkt stellt. Der Demeter-Hof bietet einzigartige Erlebnisse für die ganze Familie: Selbsterntefelder mit Bio-Beeren und -Gemüse laden zum Pflücken ein. Saisonale Köstlichkeiten wie Erdbeeren, Heidelbeeren, Himbeeren, Kartoffeln, Kürbisse und Zuckermais können direkt vor Ort geerntet werden. Im Feldcafé gibt es hausgemachte Leckereien und der Hofladen versorgt Besucher rund um die Uhr mit hofeigenen Produkten. Kinder toben in der Strohburg oder erleben Abenteuer mit der Bauernhofpädagogin. Gut Birkenmoor ist ein Ort zum Genießen und Entdecken. Standort: Düsternbrooker Weg 2, Schwedeneck

Website: gut-birkenmoor.de

2. Hof Moorhörn

Hof Moorhörn ist ein Familienbetrieb in der 4. Generation, der mit Herz und Sachverstand Viehzucht, Ackerbau und seit 1995 auch Obstbau im Herzen der Probstei an der Ostsee betreibt. Auf den Erdbeerpflückfeldern können Besucher in der Saison selbst frische Erdbeeren ernten und das besondere Erlebnis genießen, die Lieblingsfrüchte direkt auszuwählen. Der Hof baut circa 13 verschiedene Erdbeersorten an, die vor allem durch ihren Geschmack überzeugen. Im Hofladen gibt es regionale Spezialitäten, frische Produkte und hausgemachte Leckereien zu entdecken. Das Hofcafé lädt bei Kaffee und Kuchen zum Verweilen ein. Hof Moorhörn ist außerdem Teil des Netzwerks "Feinheimisch" und steht für frische, qualitativ hochwertige Produkte aus Schleswig-Holstein. Standort: Moorhörn, Passade

Website: hof-moorhoern.de

3. Hornbrooker Hof

Der Hornbrooker Hof ist ein landwirtschaftlicher Familienbetrieb, der seit vier Generationen von der Familie Goldnick mit Leidenschaft geführt wird. Das Herzstück sind die süßen Erdbeeren, die von Mai bis August auf den Feldern rund um den Hof wachsen. Über zehn verschiedene Sorten werden angebaut, handverlesen geerntet und taufrisch an die Verkaufsstände in der Region geliefert. Auch zum Selbstpflücken öffnet der Hornbrooker Hof von Mitte Juni bis Mitte Juli seine Felder. Ein weiteres Highlight sind die frischen Eier der glücklichen Hühner und der köstliche Spargel, der von April bis Juni in Handarbeit gestochen wird. Nachhaltigkeit liegt der Familie am Herzen. Mit Blühstreifen für Bienen, dem KlimaEi und weiteren Projekten setzt sich der Hof für Umwelt und Zukunft ein. Die Erdbeeren vom Hornbrooker Hof bekommt ihr übrigens an Erdbeerständen in ganz Kiel, ihr könnt sie zur Erdbeerzeit kaum verpassen. Standort: Meilensteinweg, Flintbek

Website: hornbrookerhof.de

4. Gut Warleberg

Das Gut Warleberg steht für das Beste, was die Natur der Region zu bieten hat. Hier gibt es ausschließlich regionale landwirtschaftliche Erzeugnisse aus nachhaltigem Anbau mit ursprünglichem Geschmack und vollem Genuss. Die direkte Lage am Nord-Ostsee-Kanal, die umliegenden Felder und vor allem die großzügigen Obstplantagen machen Warleberg zu einem beliebten Ausflugsziel mit viel Charme für die ganze Familie. Die Obstplantagen erstrecken sich soweit das Auge reicht und sind Heimat für eine Vielzahl an schmackhaften Sorten wie Erdbeeren, Kirschen und Äpfel. Im Obstcafé lässt es sich mit einmaligem Blick auf den Kanal wunderbar verweilen und hausgemachten Kuchen genießen. Standorte: Warleberg 8, Neuwittenbek

Website: warleberg.de

5. Schwalehof – Erdbeeren im Sonnenschein

Auf dem Schwalehof in Bönebüttel herrscht Vorfreude auf die Erdbeersaison 2025. Dank des sonnigen Wetters werden die über 600.000 Erdbeerpflanzen schon Anfang Mai die ersten süßen Früchte tragen. Ab Mitte Mai startet das "Schleswig-Holsteinische Beerenfestival" mit 14 leckeren Erdbeersorten wie Daroyal, Lambada und Snow White. Besucher können die Beeren täglich selbst auf den Feldern an der B430 zwischen Neumünster und Husberg pflücken. Für Kinder gibt es eine Strohburg und einen Sandkasten. Im BeerenCafé werden Kaffee, Kakao, Kaltgetränke und Kuchen angeboten. Alternativ sind die frischen Erdbeeren auch an roten Verkaufsständen und in Supermärkten der Region erhältlich. Die Erdbeeren vom Schwalehof überzeugen mit Frische, Aroma und Vitaminreichtum. Sie eignen sich perfekt für Marmelade, Kuchen, Eis und viele andere Leckereien. Standort: Plöner Straße, Neumünster

Website: schwalehof.de

6. Gut Steinwehr

Das idyllisch am Nord-Ostsee-Kanal gelegene Gut Steinwehr ist ein beliebtes Ausflugsziel in Schleswig-Holstein. Auf dem malerischen Gutshof können Besucher im Sommer frische Erdbeeren, Himbeeren, Süßkirschen, Johannisbeeren und Brombeeren selbst pflücken oder an Verkaufsständen und im Einzelhandel der Region kaufen. Im gemütlichen Hofgarten-Café werden Kaffee, selbstgemachte Torten und Waffeln serviert. Der Hofladen bietet eigene und regionale Produkte. Für Feiern steht ein Festsaal zur Verfügung. Zu den Veranstaltungs-Höhepunkten zählen ein stimmungsvoller Weihnachtsmarkt, ein Frühstücksbuffet und ein traditionelles Spargelessen. Seit 1982 baut das Gut neben Ackerfrüchten auch Sonderkulturen an. Heute liegt der Fokus auf Qualitätsobst aus Direktvermarktung, zertifiziert nach GlobalG.A.P. Standort: Steinwehr 20, Bovenau

Website: himbeerhof-steinwehr.de

Ein Ausflug zum Erdbeerpflücken lohnt sich auf jeden Fall. Du bekommst nicht nur super leckere, frische Früchte, sondern kannst auch einen entspannten Tag in der Natur verbringen. Die Höfe rund um Kiel bieten dafür optimale Bedingungen. Also pack die Familie oder Freunde ein und ab aufs Erdbeerfeld! Die Erdbeerzeit ist leider nur kurz – umso mehr sollten wir sie genießen. Für noch mehr Tipps für Frühlings- und Sommerausflüge im Freien lest direkt bei uns im Magazin weiter. Hier habt ihr eine kleine Auswahl: Frischer Spargel in Kiel und Umgebung: Die besten Spargelhöfe

Hofcafés in Kiel und Umgebung

Tolle Fahrradtouren in Kiel

Ortsinformationen Gut Birkenmoor Düsternbrooker Weg 2c 24229 Schwedeneck 04308/1020 E-Mail Website Facebook Instagram

Weitere Ortsinformationen Himbeerhof Moorhoern Klindt Moorhörn 24253 Passade 04344/4770 Website Instagram

Hornbrooker Hof Erdbeeren Meilensteinweg 24220 Flintbek 04557/246 E-Mail Website Facebook Instagram

Gut Warleberg Warleberg 8 24214 Neuwittenbek 04346/7077 E-Mail Website Facebook Instagram

Schwalehof Plöner Straße 24536 Neumünster 04321/9638500 E-Mail Website Facebook Instagram

Gut Steinwehr Steinwehr 20 24796 Bovenau 04357/241 E-Mail Website Facebook

