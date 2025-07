Streetart verschönert Wasserwanderweg Schwentine

Graffiti-Kunst an der Schwentinebrücke

Die Landeshauptstadt Kiel unterstützt das Projekt mit einer besonderen Aktion. Junge Künstlerinnen und Künstler aus der Umgebung gestalten die Brückenpfeiler der Neuen Schwentinebrücke im Verlauf der B 502. Der Streetartist Robert Terre sprühte dort ein Motiv, das perfekt zum Einstieg in den Wasserwanderweg passt.

Als nur eines von nur drei für die Allgemeinheit zugänglichen Streetartflächen zum Sprayen sieht Terre seitens der Stadt Kiel Handlungsbedarf, um der immer weiter wachsenden kreativen Szene der Landeshauptstadt Kiel gerecht zu werden. Neben den Pfeilern der neuen Schwentinebrücke sind die anderen beiden Gebiete, auf denen sich legal ausgelebt werden darf, die alte Schwimmhalle in Laboe und der Skatepark in Gaarden, an dem drei große und eine kleine Wand aufgebaut sind.

Schülerinnen und Schüler der Toni-Jensen-Gemeinschaftsschule arbeiten unter seiner Leitung mit. Sie gestalten Graffiti-Motive zum Thema "Unterwasserwelt". Das Büro Soziale Stadt organisiert das Projekt. Der Verfügungsfonds Neumühlen-Dietrichsdorf finanziert die Streetart-Maßnahmen im Rahmen des Städtebauförderprogramms "Sozialer Zusammenhalt".

Umfangreiche Verbesserungen am Wasserwanderweg

Der Kreis Plön trägt das interkommunale Entwicklungsprojekt. Gemeinsam mit dem Kreis Ostholstein und den Kommunen Plön, Preetz, Schwentinental, Ascheberg, Bösdorf, Eutin und Bosau setzt er verschiedene Maßnahmen um. Das Förderprojekt heißt "Umweltverträgliche Attraktivierung und nachhaltige Qualitätssicherung des Wasserwanderweges Schwentine".

Ein neues Logo mit hohem Wiedererkennungswert begleitet alle Maßnahmen. Die Projektpartner werten Steganlagen auf, stellen eine Schließfachanlage auf, erneuern eine Schutzhüttenüberdachung und qualifizieren ein WC-Gebäude.

Neue Informationstafeln und Orientierungshilfen

Das Herzstück des Projekts sind die Informations- und Lenkungsmaßnahmen. 31 neue Informationstafeln stehen jetzt zwischen Eutin und Schwentinental. Sie informieren anschaulich über Flora und Fauna am jeweiligen Standort. Paddler finden dort auch Hinweise zu Ein- und Aussetzstellen, Rastplätzen und Sehenswürdigkeiten. Die Tafeln erklären außerdem wichtige Naturschutzregeln.

23 rote Tonnen vom Eutiner See bis zum Lanker See helfen bei der Orientierung auf dem Wasser. Sie verhindern auch das Einfahren in Schutzgebiete. Land- und wasserseitige Schilder weisen den Weg zu den Kanu-Ein- und Aussetzstellen.