Paddeln auf der Schwentine

Die Schwentine entspringt auf dem Bungsberg und verbindet die Seen der Holsteinischen Schweiz miteinander. Wasserwanderer können deshalb mit dem Boot von Eutin bis Kiel paddeln oder umgekehrt, denn der Fluss weist nur geringe Strömungen auf.

Mehrere Zeltplätze und Anlegestellen am Ufer laden zum Verweilen ein, außerdem gibt es im Verlauf der Strecke sechs Umtragestellen, wobei in Malente und Raisdorf Bootswagen erforderlich sind. Einen Prospekt über das Wasserwandern auf der Schwentine mit genauer Routenbeschreibung und allgemeinen Hinweisen gibt der Holsteinische Schweiz Tourismus e.V. in Eutin (Telefon 0 45 21/7 09 70) heraus.



Aber es muss ja nicht unbedingt die "große Tour" sein, auch bei einem Tagesausflug mit dem Boot kann man den abwechslungsreichen Fluss gut kennenlernen. Wer kein eigenes hat, findet in einem der zahlreichen Bootsverleihe bestimmt das geeignete Wasserfahrzeug.

Ab Wellingdorf gibt es nicht nur Ruderboote, sondern auch noch die motorisierte Schwentinetalfahrt bis zur Oppendorfer Mühle. Es geht vorbei an dicht bewachsenen Uferzonen und Brücken, auf denen winkende Spaziergänger stehen. Diese kommen hier natürlich auch auf ihre Kosten, denn rechts und links des Flusses gibt es ein ausgedehntes Netz von Wanderwegen, die fast immer am Wasser oder doch zumindest in Sichtweite des Wasser entlangführen.



Familien mit Kindern kommen im Wildpark Schwentinental voll auf ihre Kosten, denn der 1972 eingerichtete Freizeit- und Erholungspark beherbergt rund 400 Tiere, darunter Wildschweine, Esel, Rehe und Federvieh. Zum Freizeitangebot des Parks gehört auch eine Minigolfbahn und wer von Mai bis Oktober eine entspannte Tretbootfahrt auf dem Rosensee machen möchte, kann die Tretboote beim Kiosk anmieten.