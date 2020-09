Leuchtfeuer des Nord-Ostsee-Kanals

In einer kleinen Gedenkhalle des Turms wird an den 21. Juni 1895 erinnert. An diesem Tag eröffnete Kaiser Wilhelm II. den Nord-Ostsee-Kanal, damals noch Kaiser-Wilhelm-Kanal genannt. Seitdem bildet der Kanal die Schifffahrtsverbindung zwischen Ost- und Nordsee.



Das Leuchtfeuer befindet sich innerhalb einer Grünanlage. In dem achteckige Unterbau Turms werden heutzutage Ehepaare getraut.

