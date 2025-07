Altes Hauptgebäude der Sparkasse

Die älteste Sparkasse Schleswig-Holsteins

Die Geschichte der Förde Sparkasse beginnt bereits im Jahr 1796. Damals gründete die "Gesellschaft freiwilliger Armenfreunde" die Spar- und Leihkasse zu Kiel. Sie war die erste Sparkasse in ganz Schleswig-Holstein. Die Gründer wollten damit armen Menschen helfen, Geld zu sparen und Kredite zu erhalten.

Die Kieler Spar- und Leihkasse entwickelte sich über die Jahrzehnte stetig weiter. Im Oktober 1990 erhielt sie den Namen Sparkasse Kiel. Dieser Name blieb bis zur Fusion im Jahr 2007 bestehen.

Von vier Sparkassen zu einer starken Einheit

Die Fusion im Jahr 2007 brachte drei unterschiedliche Partner zusammen. Die Sparkasse Eckernförde, die Sparkasse Kiel und die Sparkasse Kreis Plön bildeten gemeinsam die neue Förde Sparkasse.

Heute ist die Förde Sparkasse ein wichtiger Finanzpartner für Menschen und Unternehmen in der gesamten Region. Sie verbindet über 225 Jahre Sparkassentradition mit modernen Bankdienstleistungen. Die lange Geschichte zeigt: Die Förde Sparkasse ist fest in der Region verwurzelt und blickt gleichzeitig in die Zukunft.