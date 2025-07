Das Kieler Schloss

Von 1695 bis 1697 entstand der West- und Südflügel neu. Die Kieler nennen ihn heute Rantzaubau oder Rantzauflügel. Eine Steintafel im Südflügel der heutigen Schlossgebäude erinnert an diese Bauwerke .

Im Dreißigjährigen Krieg besetzten Truppen mehrmals das Schloss und plünderten die Ausstattung. 1665 fand im Schloss die Gründungsfeier der Kieler Universität statt . Herzog Christian Albrecht stiftete die Christiana-Albertina. Die Feier fand im Schloss und in der Nikolaikirche statt.

Zwölf Ziergiebel schmückten den Bau – je vier auf den Stirnseiten der Dächer und je zwei auf den Schmalseiten. Zwei schlanke Treppentürme zierten die Hofseite. Ein weiterer Trakt verband beide Schlossteile. So entstand ein dreiflügeliger, C-förmiger Grundriss . Im Inneren befanden sich zahlreiche gewölbte Säle und Kabinette. Die Schlosskapelle war prächtig ausgestattet.

Herzog Adolf I. verwandelte das Schloss von 1558 bis 1568 in einen prächtigen Renaissancebau . Er stellte dem "Neuen Haus" auf der Westseite einen großen quaderförmigen Bau auf der Wasserseite gegenüber. Das Gebäude hatte vier nebeneinander liegende Einzeldächer. Diese Bauform war typisch für die holsteinische Schloss- und Gutsarchitektur. Man findet sie heute noch in den Schlössern Ahrensburg und Glücksburg.

Sein Sohn Adolf gründete als Adolf I. das Herzogtum Schleswig-Holstein-Gottorf. Kiel und das Schloss gehörten nun zum Herzogtum . Herzog Adolf ließ im ganzen Land neue Schlösser errichten – in Reinbek, Husum, Tönning und auch in Kiel.

Der dänische König Friedrich I. baute von 1502 bis 1512 ein neues Gebäude. Die Kieler nannten es das "Neue Haus". Durch den Vertrag von Ribe kam das Schloss in den Besitz der dänischen Krone . Friedrich I. ließ moderne Erweiterungen vornehmen und verwandelte die mittelalterliche Burg in ein Schloss.

Russische Zaren und tragische Schicksale

Nach dem Großen Nordischen Krieg teilte man Schleswig und Holstein auf. Das Herzogtum Schleswig regierte der dänische König in Personalunion. Die Gottorfer Herzöge regierten nur noch über Holstein. Das Schloss Gottorf wurde aufgegeben. Das Kieler Schloss wurde kurzzeitig Hauptresidenz des Herzogs Karl Friedrich.

Ab 1727 lebte Anna Petrowna im Kieler Schloss. Sie war die älteste Tochter des russischen Zaren Peter des Großen und Frau des Herzogs Carl Friedrich von Holstein-Gottorf. Sie starb allerdings schon 1728. Ihr Sohn Karl Peter Ulrich wurde 1728 im Schloss geboren. Er wurde später als Peter III. russischer Zar.

Katharinas große Umgestaltung

Die russische Zarin Katharina die Große ließ 1763 den Renaissancebau zu einem barocken Palais umgestalten. Der Baumeister Ernst Georg Sonnin setzte ein mächtiges Mansarddach auf das Hauptgebäude. Er entfernte die geschmückten Renaissancegiebel und die Einzeldächer. Die optische Wirkung des Gebäudes veränderte sich vollständig.

Sonnin nahm auch an den Innenräumen diverse Veränderungen vor. Am südwestlichen Turm entfernte er die Haube. Stattdessen legte er eine Plattform an, die als Sternwarte diente. Katharina ließ wenig später stadtseitig neben dem Schloss auch das Universitätsgebäude errichten.

1773 verzichtete Katharina im Vertrag von Zarskoje Selo auf ihre Ansprüche in Schleswig-Holstein. Holstein ging für die nächsten 89 Jahre an den dänischen König. Die feierliche Übergabe fand im Kieler Schloss statt.

Demokratische Landesversammlung und dänische Prinzessinnen

1838 vernichtete ein Brand weite Teile des Gebäudes und der Schlosskapelle. Die Neuausstattung der Innenräume erfolgte in bescheideneren Formen. Von 1838 bis 1863 bewohnte wieder eine dänische Königstochter das Schloss: Wilhelmine von Dänemark mit ihrem Mann.

Von 1848 bis 1851 tagte im Schloss die erste demokratisch gewählte Schleswig-Holsteinische Landesversammlung. Sie verabschiedete das "Staatsgrundgesetz für Schleswig-Holstein" – die seinerzeit fortschrittlichste und liberalste Verfassung in einem deutschen Staat.

Während des Deutsch-Dänischen Krieges diente das Schloss als Lazarett und militärisches Hauptquartier. Nach dem Krieg war Kiel neun Monate lang eine geteilte Stadt. Im Schloss residierte der österreichische Feldmarschall-Leutnant Freiherr Ludwig von Gablenz. Die Kieler verehrten ihn sehr.

Preußische Zeit und königliches Blut

Im Januar 1867 feierte man im Kieler Schloss die Übernahme Schleswig-Holsteins als preußische Provinz. Ab 1888 zog erneut königliches Blut ins Schloss ein: Prinz Heinrich von Preußen. Er war der Enkel der englischen Königin Queen Victoria und Bruder Kaiser Wilhelms II. Seine Frau Irene war die Schwester der letzten russischen Zarin Alexandra.

Prinz Heinrich diente als Großadmiral in der Kaiserlichen Marine. Unter seiner Zeit stieg Kiel zum bedeutendsten Marinehafen des Kaiserreichs auf. Für ihn fanden weitere Umbauten im Schloss statt. Nach dem Ersten Weltkrieg verlor das Schloss seine Bedeutung. Prinz Heinrich zog sich auf sein Gut Hemmelmark zurück.

Verwaltungssitz und Kulturpläne

In der Weimarer Republik wurde das Schloss Verwaltungssitz. Die Landesbibliothek zog ein. In den 1930er Jahren plante man, das Gebäude zu einem "Haus der Landeskultur" umzugestalten. Diese Pläne verwirklichte man aber nicht.