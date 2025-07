Der Nord-Ostsee-Kanal

Die rasante Entwicklung im Schiffbau machte Mitte des 19. Jahrhunderts eine neue Wasserstraße notwendig. Die Schiffe wurden größer und brauchten tiefere Fahrrinnen. Bismarck überzeugte Kaiser Wilhelm I. vom Bau des Nord-Ostsee-Kanals . Am 3. Juni 1887 legte der Kaiser in Kiel-Holtenau den Grundstein für das Jahrhundertbauwerk.

Reste des alten Eiderkanals existieren noch heute. Besucher können die Rudimente der Schleusen in Klein-Königsförde, Rathmannsdorf und Kluvensik erkunden. Die schönen Packhäuser in Kiel-Holtenau, Tönning und Rendsburg blieben ebenfalls erhalten . Im Packhaus Kiel-Holtenau befinden sich heute ein Restaurant und Wohnungen.

Das Kanalmuseum Atrium in Brunsbüttel informiert über die Funktionsweise der Schleusenanlagen. Regelmäßige Führungen geben Einblicke in die Technik . In Kiel-Holtenau bietet eine Aussichtsplattform auf der Südseite spannende Blicke auf den Schleusenvorgang. Sie befindet sich auf einem Torbunker aus dem Zweiten Weltkrieg über Schleusenkammer Nummer 4. Infotafeln erklären die Geschichte des Kanals . In der Nähe lädt ein 50er-Jahre-Museum zum Schwelgen in Erinnerungen ein.

Die ursprüngliche Kanaltrasse folgte dem Lauf der Eider durch den Borgstedter See. Der enge Kurvenradius wurde für größere Schiffe zum Problem. Bei der ersten Verbreiterung grub man einige hundert Meter östlich ein neues Kanalbett . So entstand die Rader Insel, die zwei Kilometer lang und 500 Meter breit ist.

Lotsen und Kanalsteurer lenken die Schiffe

Die eigentlichen Chefs des Kanals sind die Lotsen und Kanalsteurer. Lotsen sind erfahrene Nautiker mit "Großem Patent", spezieller Ausbildung und exzellenten Ortskenntnissen. Sie beraten die Kapitäne bei der Fahrt durch den kurvigen und engen Kanal. Ihre Kenntnisse sind besonders beim Ein- und Ausfahren in die Schleusen gefragt.

Kanalsteurer übernehmen während der Passage das Ruder. Diesen Beruf gibt es seit über 100 Jahren. Er entstand, weil es bei den ersten Kanalpassagen häufig zu Unfällen kam. Die Kapitäne kannten die physikalischen Wechselwirkungen zwischen Schiffen und Uferböschung nicht ausreichend. Auch der Sog und Schwell bei Schiffsbegegnungen führte zu Problemen. Das kaiserliche Kanalamt beschloss daher, Schiffe nur noch von zugelassenen Kanalsteurern fahren zu lassen.

Die Lotsen teilen den Kanal unter sich auf. Die Grenze liegt bei der Lotsenversetzstation Rüsterbergen bei Kanalkilometer 55. Dort wechseln die Lotsen aus Kiel und Brunsbüttel. Beobachter können mit angehaltenem Atem zusehen, wie ein Lotse die steile Bordwand hinunterklettert und sein Kollege hinaufsteigt. Etwa 160 Lotsen arbeiten im östlichen Kanalrevier NOK II. Es umfasst auch die Kieler und Flensburger Förde sowie Travemünde.

Deutsche Seelotsen organisieren sich in Brüderschaften. Sie arbeiten freiberuflich in staatlichem Auftrag und teilen ihre Einnahmen brüderlich. Aus ihren Reihen wählen sie einen Ältermann als Interessenvertreter. Alle drei Jahre unterziehen sich die Lotsen einem gründlichen Gesundheitscheck. Sie arbeiten nicht im Schichtdienst, sondern in einer Reihenfolge. Der zuletzt Tätige reiht sich wieder hinten ein.

Kostenlose Fähren seit Kaiser Wilhelms Zeiten

Kaiser Wilhelm verfügte bei der Eröffnung die kostenlose Nutzung der Kanalfähren. Diese Verordnung gilt bis heute. 14 Fähren ermöglichen Fußgängern, Radfahrern und Autofahrern den kostenlosen Wechsel der Kanalseite.

Der Nord-Ostsee-Kanal erspart Schiffen durchschnittlich 250 Seemeilen. Mehr als 70 Schiffe passieren täglich die Wasserstraße. Das sind 500 Schiffe pro Woche oder über 2.000 im Monat. Der Verkehr übersteigt den des Panama- oder Suezkanals um das Dreifache. Radfahrer und Spaziergänger nutzen die Kanalwege als beliebtes Ausflugsziel mit spektakulären Ausblicken.

Der Leuchtturm Kiel-Holtenau als Wahrzeichen

Der Leuchtturm Holtenau steht am Nordufer der Zufahrt zum Nord-Ostsee-Kanal in Kiel-Holtenau. Er dient seit der Kanaleröffnung 1895 als Einfahrtsfeuer. Der Turm ist nicht nur Seezeichen, sondern auch Gedenkstätte. Er zählt zu den schönsten Leuchttürmen Deutschlands.

Eine Grünanlage umgibt heute den Leuchtturm. Im achteckigen Unterbau des Backsteinturms können sich Paare trauen lassen. Die standesamtlichen Trauungen finden in historischer Atmosphäre statt. Am Südufer markiert ein einfacher weiß-roter Gitterturm die Einfahrt in den Nord-Ostsee-Kanal. Beide Türme weisen den Schiffen seit über einem Jahrhundert sicher den Weg in die meistbefahrene künstliche Wasserstraße der Welt.



Weitere Informationen zu dem Nord-Ostsee-Kanal sind in unserem Video zu finden.