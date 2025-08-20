Der Gottorfer Globus: Das erste Planetarium der Welt

Ein Herzog mit wissenschaftlicher Vision

Herzog Friedrich III. von Schleswig-Holstein-Gottorf wollte den Zusammenhang von Himmel und Erde verstehen. Der wissenschaftsliebende Herrscher beauftragte ab 1650 seinen Hofgelehrten Adam Olearius mit einem bis dahin einzigartigen Projekt: dem Bau eines riesigen, begehbaren Globus.

Nie zuvor war ein astronomisches Projekt derartigen Ausmaßes gewagt worden. Mit einem Durchmesser von über drei Metern bot der Globus bis zu zwölf Personen Platz. Die Besucher saßen auf einer umlaufenden Holzbank im Kugelinneren und erlebten ein figürlich ausgeschmücktes Himmelsgewölbe, das den Lauf der Gestirne vorführte.

Meisterwerk der Technik und Kartographie

Die Außenfläche der doppelwandigen Hohlkugel zeigte die gesamte damals bekannte Welt kartographisch. Im Zentrum des Globus vergegenwärtigte eine Halbkugel auf einem Tischchen die Erde um ihre geneigte Achse. Ein Wassermühlenantrieb sollte die Apparatur bewegen. Getriebe aus dem zeitgenössischen Uhrenbau sorgten für eine Umdrehung in 24 Stunden. Wer nicht warten wollte, konnte eine Handkurbel betätigen.

Das mechanisch bewegte Erdglobus außen und das von Kerzen erhellte Planetarium innen basierten auf dem ptolemäischen, geozentrischen Weltbild. Besucher bestaunten es als wissenschaftlich-kosmologisches Anschauungsobjekt ersten Ranges.

Von Schleswig nach St. Petersburg

Der Globus verschaffte den Schleswiger Herzögen unter europäischen Gelehrten großes Ansehen. Er stand für die wissenschaftliche Ambition und das künstlerische Mäzenatentum Friedrich III. Selbst Zar Peter der Große begehrte das Wunderwerk.

1713 erbat sich der wissenschaftsinteressierte Zar den Globus als Geschenk, nachdem die Gottorfer gegen die dänische Krone eine Niederlage erlitten hatten. Er ließ den Globus aus der Friedrichsburg herausbrechen und nach St. Petersburg verbringen. Dort befindet sich das durch Feuer, Kriegswirren und weite Reisen stark beschädigte Original noch heute.

Drei Jahre für die perfekte Rekonstruktion

In fast dreijähriger Arbeit entstand eine getreue Nachbildung nach den in St. Petersburg überlieferten Konstruktionsprinzipien. Jochen Sörensen fand als kongenialer Nachfolger von Andreas Bösch, dem einstigen Erbauer, die perfekte Balance zwischen historischer Treue und modernen Sicherheitsanforderungen.

Alle sichtbaren Teile wurden so authentisch wie möglich angefertigt. Die nicht sichtbaren Teile erhielten modernste Technik. Während der alte Globus durch einen nie funktionierenden Wasserkraftantrieb bewegt werden sollte, setzt ein eigens entwickeltes Getriebe den neuen Gottorfer Globus in Bewegung.

Einzigartige Darstellung von Himmel und Erde