Frischer Spargel in Kiel und Umgebung: Die 8 besten Spargelhöfe

Warum Spargel direkt vom Hof kaufen? Spargel schmeckt am allerbesten, wenn er morgens gestochen und mittags schon auf dem Teller landet. Diese Frische garantiert dir nur der direkte Einkauf ab Hof. Die Spargelbauern in Schleswig-Holstein produzieren auf über 400 Hektar Fläche das "königliche Gemüse". Sie sind Experten für den Anbau und die schonende Ernte des empfindlichen Spargels. Wenn du die Höfe in deiner Nähe besuchst, unterstützt du außerdem die heimische Landwirtschaft und bekommst Produkte aus der Region. Viele Betriebe bieten auch Events wie Hoffeste und Aktionen rund um den Spargel an. Wenn ihr es nicht auf die Höfe schafft, bekommt ihr den frischen Spargel natürlich auch auf den Kieler Wochenmärkten. Viele unserer vorgestellten Höfe und von der Spargelstraße sind dort vertreten und bieten die saisonale Köstlichkeit an. Woran erkennst du frischen Spargel? Achte beim Einkauf auf ein paar Merkmale, dann findest du garantiert erntefrischen, hochwertigen Spargel: Die Spargelköpfe sollten fest geschlossen sein, nicht geöffnet

sollten fest geschlossen sein, nicht geöffnet Die Stangen sollten am unteren Ende saftig und nicht ausgetrocknet aussehen

sollten am unteren Ende saftig und nicht ausgetrocknet aussehen Die Spargelschale sollte glänzen und knackig sein, nicht schrumpelig

sollte glänzen und knackig sein, nicht schrumpelig Frischer Spargel hat einen angenehmen, grünen Duft – muffiger oder säuerlicher Geruch deutet auf Überlagerung hin Die Spargelstraße Schleswig-Holstein Wenn du die Kieler Umgebung verlässt, heißt das nicht, dass das Spargelglück endet. Die Spargelstraße ist ein Zusammenschluss von Erzeugerbetrieben, die sich dem Qualitätsspargel aus der Region verschrieben haben. Entlang der Route quer durchs Land findest du viele empfehlenswerte Adressen, um Spargel zu kaufen, zu essen und die Landwirtschaft hautnah zu erleben. Eine Übersicht mit allen Adressen und einer Landkarte findest du auf der offiziellen Webseite lksh.de. Dort gibt es auch einen Saisonkalender, Rezepttipps und Infos zu Veranstaltungen wie dem jährlichen Spargelessen. Frischer, regionaler Spargel direkt vom Erzeuger – in Schleswig-Holstein ist das während der Saison von Mitte April bis Ende Juni kein Problem. Der Besuch auf einem der vielen Spargelhöfe lohnt sich nicht nur geschmacklich, sondern auch als Ausflug in die heimische Landwirtschaft. Viel Spaß mit unseren besten 8 Spargelhöfen in der Kieler Umgebung!

1. Spargelhof Holm

Frischer Spargel und Kartoffeln direkt vom Erzeuger: Der Spargelhof Holm in Aukrug bietet euch regionale Produkte in bester Qualität. Auf 7 Hektar wird weißer und grüner Spargel angebaut, der dank des sandigen Bodens im Naturpark Aukrug ein besonderes Aroma erhält. Täglich frisch gestochen, könnt ihr ihn im Hofladen oder an den Marktständen kaufen. Dazu gibt es die passenden Beilagen wie Kartoffeln, Sauce Hollandaise und leckeren Schinken. Auch verschiedene Kartoffelsorten von früh bis spät und mehlig bis fest werden auf 5 Hektar angebaut. Regionales Gemüse und andere Produkte aus der Umgebung runden das Angebot ab. Vor Weihnachten gibt es zudem frisch geschlagene Weihnachtsbäume in Bio-Qualität. Standort: Zum Sportplatz 12, 24613 Aukrug

Website: spargelhof-holm.de

2. Hof Kaiser

Auf dem Hof Kaiser in der Salemer Heide wachsen Kartoffeln und Spargel von besonderer Qualität. Die sandigen Böden verleihen den Kartoffeln einen einzigartigen Geschmack. Ganzjährig sind verschiedene Sorten wie Annabelle, Leyla, Belana, Laura und Linda im hofeigenen Laden erhältlich. Auch der grüne, weiße und violette Spargel gedeiht prächtig auf den 70 Hektar Anbaufläche. Dank schonendem Anbau schmeckt der täglich frisch gestochene Spargel hervorragend. In der Saison kann er direkt auf dem Hof oder an Verkaufsständen in der Nähe erworben werden. Zum vielfältigen Angebot zählen außerdem Fleisch und Wurst von Galloway-Rindern sowie Gurken und Tomaten. Der Hofladen ist täglich geöffnet. Standort: Seestraße 58, 23911 Salem

Website: hofkaiser.de

3. Spargelhof Schäfer

Der Spargelhof Schäfer in Wiemersdorf lädt täglich in seinen Hofladen ein, wo es frischen weißen und grünen Spargel aus eigenem Anbau zu kaufen gibt. Auch an den zahlreichen Verkaufsständen in der Region ist der leckere Spargel zu finden. Der grüne Spargel vom Hof Schäfer ist besonders gesund, denn er enthält mehr Vitamine und Folsäure als der weiße. Aber auch der weiße Spargel, einst nur den Königen vorbehalten, ist ein echtes Superfood. Mit vielen Mineralstoffen, Vitaminen und Antioxidantien stärkt er das Immunsystem. Und das fast kalorienfrei, da Spargel zu 93% aus Wasser besteht. Wer noch Tipps zur Zubereitung oder leckere Rezepte sucht, wird auf der Website des Spargelhofs fündig. Standort: Grünplan 1, 24649 Wiemersdorf

Website: spargelhof-schaefer.de

4. Spargelhof Gut Friedrichshof

Auf Gut Friedrichshof in Altenholz wird seit 1995 auf insgesamt 5 Hektar Fläche frischer Spargel angebaut und im hofeigenen Laden verkauft. Das etwas rauere Klima nördlich des Kanals lässt den Spargel langsamer wachsen, was ihm seinen besonders guten Geschmack verleiht. Jedes Jahr findet auf dem Gut ein großes Spargelfest statt, das Jung und Alt begeistert. Besucherinnen und Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm rund um das königliche Gemüse und einen Einblick in den Weg des Spargels vom Feld bis in den Hofladen. In diesem Jahr ist das Fest am Sonntag, 25. Mai 2025, geplant! Standort: Friedrichshof 1, 24161 Altenholz

Website: gut-friedrichshof.de

5. Lindenhof

Der Lindenhof in Preetz zählt zu den führenden Spargelbetrieben Schleswig-Holsteins und bietet das königliche Gemüse ganz frisch vom Feld an. Ab Ende April beginnt die Spargelzeit, bei der das Gemüse in sandigen Erddämmen angebaut und mühevoll von Hand geerntet wird. Wichtig ist der zügige Transport zum nahe gelegenen Hof und die schnelle Kühlung mit anschließender handverlesener Sortierung. Neben Spargel hat der Lindenhof auch leckere Obstsorten und bunte Tulpenfelder im Angebot. Ein Highlight ist das jährliche große Hoffest im Juni, bei dem erntefrische Erdbeeren und Spargel sowie ein buntes Rahmenprogramm für die ganze Familie locken. Von hausgemachten Spezialitäten über Treckerrundfahrten bis hin zu Bastelangeboten für Kinder ist für jeden etwas dabei. In diesem Jahr findet das Fest am Sonntag, 15 Juni 2025, statt. Ein Ausflugstipp für Groß und Klein! Standort: Gorch-Fock-Straße 99, 24211 Preetz

Website: lindenhof-preetz.de

6. Gut Augustenhof

Auf Gut Augustenhof, dem Familienunternehmen der Familie von Baudissin, erwartet Besucher das Beste vom Gutshof. Mit Leidenschaft und Hingabe werden hier auf nachhaltige Weise frische, regionale Produkte erzeugt. Besonders stolz ist man auf den Anbau von Nordmanntannen in Spitzenqualität. Doch Gut Augustenhof hat noch mehr zu bieten: Seit 2021 hat der Hofladen saisonal geöffnet. Im Frühling gibt es hier unter anderem frischen, selbst angebauten Spargel in bester Qualität zu kaufen. Dieser wird täglich frisch gestochen und ist eine echte Delikatesse. Das Gut liegt verkehrsgünstig zwischen Kiel und Eckernförde in der Region Dänischer Wohld. Im Hofladen ist EC-Kartenzahlung selbstverständlich möglich. Standort: Gut Augustenhof, 24251 Osdorf

Website: gut-augustenhof.de

7. Spargelhof Beeck

Seit 1639 ist die Familie Beeck auf dem historischen Hof in Hamberge bei Lübeck ansässig. Der Familienbetrieb bewirtschaftet rund 110 Hektar Land, davon 30 Hektar für den Anbau von weißem Spargel. Während der Saison von Ende April bis Ende Juni kann man den täglich frisch gestochenen Spargel im Hofladen erwerben. Samstags und sonntags lädt die Spargeldiele zum Spargelessen ein. Reservierungen sind möglich. Neben Spargel bietet der Hof auch weitere saisonale Spezialitäten aus eigenem Anbau. Besucher sind herzlich willkommen, die leckeren Produkte direkt auf dem Hof oder an den Verkaufsständen zu kaufen. Standort: Eichenweg 6, 23619 Hamberge

Website: spargelhof-beeck.de

8. Hornbrooker Hof

Auf dem Hornbrooker Hof in Nehms wird Landwirtschaft mit Leidenschaft gelebt. Der Familienbetrieb in vierter Generation überzeugt mit süßen Erdbeeren, frischen Eiern und knackigem Spargel in bester Qualität. Der Spargel wird früh morgens in Handarbeit von erfahrenen Spargelstechern geerntet. Ob weiß oder grün, geschält oder ungeschält, als ganze Stange oder nur Köpfchen – im Erdbeerparadies in Klein Rönnau und am Verkaufsstand in Flintbek gibt es den frischen Spargel in allen Varianten. Dazu werden passende Beilagen wie Schinken, Kartoffeln, Soßen, Pesto und Wein angeboten. Der Hornbrooker Hof legt auch Wert auf Nachhaltigkeit, zum Beispiel durch Blühstreifen für Insekten an den Feldern. Standort: Hornbrooker Straße 9, 23813 Nehms

Website: hornbrookerhof.de

Karte anzeigen

