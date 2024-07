Segeln, Surfen, Schwimmen: Wassersport in Kiel

Egal ob Segeln, Schwimmen oder Rudern – Bewegung im und auf dem Wasser hat in Kiel einen hohen Stellenwert und prägt das Bild der Stadt. Die Förde bietet ideale Bedingungen für alle Wassersportarten und lockt Sportler und Besucher aus nah und fern an. 1. Segeln Kiel ist nicht nur die Landeshauptstadt von Schleswig-Holstein, sondern auch ein wahres Paradies für Segelbegeisterte. Egal ob Einheimische oder Urlauber, hier kommen alle auf ihre Kosten.

Besonders beliebt sind die Angebote des Segelcamps der Stadtwerke Kiel, wo Kinder und Erwachsene erste Segelerfahrungen sammeln oder mit der ganzen Familie einen spontanen Törn auf der Kieler Förde unternehmen können. Das Segelcamp bietet vielfältige Kurse für jede Altersgruppe und jedes Niveau an. Ob Anfänger oder Fortgeschrittene, hier findet jeder den passenden Kurs. Auch Schulklassen, Firmen und Familien können spezielle Angebote buchen. Besuchende können mit Preisen von 15,- bis 35,- Euro für Rundfahrten und bis zu 80,- für Fortgeschrittenenkurse rechnen.

Die Segelschule Stella Maris bietet Einsteigern und Fortgeschrittenen die Möglichkeit, den faszinierenden Segelsport zu erlernen. Gegründet von begeisterten Seglern, die ihre Liebe zu Wind und Wellen mit anderen teilen möchten, legt die Schule besonderen Wert auf maximale Segelzeit. Theoretische Inhalte werden direkt beim Aufbauen, Segeln und Abbauen des Bootes vermittelt. Ein erfahrener Segellehrer begleitet jeden Kurs und steht den Teilnehmern mit Rat und Tat zur Seite. Egal ob Anfänger oder Fortgeschrittener – bei Stella Maris findet jeder den passenden Kurs, um seine Segelfähigkeiten zu verbessern und unvergessliche Momente auf dem Wasser zu erleben. Die Preise reichen von 120,- bis 600,- Euro.

Wer das Segeln auf einer Fahrtenyacht zusammen mit einem erfahrenen Skipper erleben möchte, ist bei Segeln in Kiel genau richtig. Das junge Unternehmen befindet sich noch in der Gründungsphase und optimiert derzeit seine Abläufe. Interessierte haben aktuell die einmalige Gelegenheit, kostenlos mitzusegeln. Eine kleine Aufwandsbeteiligung für die Bordkasse wird jedoch gerne gesehen.

Wer den Segelsport nicht nur in Kiel, sondern auch in anderen Revieren erleben möchte, ist bei Sailaway gut aufgehoben. Das Unternehmen bietet Mitsegeltörns nach Skandinavien an, bei denen die Teilnehmer unter Segeln dahingleiten, vorbeiziehende Landschaften bestaunen und alte Hafenstädte erkunden können. Restplätze sind teilweise noch kurzfristig buchbar. Die Preise reichen von einwöchigen Törns für um die 800,- Euro bis zu zweiwöchigen Segelreisen für etwa 1.800,- Euro. 2. Surfen, Kiten & Paddlen In Kiel gibt es zahlreiche Möglichkeiten, in den faszinierenden Wassersport des Surfens einzusteigen oder vorhandene Kenntnisse auszubauen.

Die Surfschule Westwind am wunderschönen Falckensteiner Strand bietet Schnupper- und Grundkurse sowie Intensivkurse am Wochenende an. Dank des modernen Materials und der Betreuung in kleinen Gruppen macht das Lernen hier richtig Spaß. Auch fortgeschrittene Surfer kommen bei Westwind Surfen voll auf ihre Kosten: Im Verleih stehen täglich von 10.00 bis 18.00 Uhr Boards und Segel zur Verfügung. Eine Voranmeldung ist erwünscht, um über die aktuellen Wind- und Wetterverhältnisse informiert zu werden. Wer möchte, erhält im Verleih auch hilfreiche Tipps von den Experten oder lernt neue Moves. Auch Einzelstunden und Sonderevents werden hier angeboten. Die Preise reichen von 35,- Euro für einen Schnupperkurs bis hin zum achtstündigen Intensivkurs für 160,- Euro.

Auch in Schwedeneck dreht sich alles um den Wassersport: Die Surfschule Wassersport-Schwedeneck bringt Anfänger und Fortgeschrittene aufs Windsurf- oder Stand-Up-Paddleboard. Neben Gruppenkursen werden auch Einzelstunden angeboten, ganz individuell auf deine Bedürfnisse zugeschnitten. Natürlich gibt es auch einen Verleih. Das weitläufige Stehrevier vor Ort bietet ideale Lernbedingungen und ein Höchstmaß an Sicherheit. Profi-Lehrer stehen dir mit ihrer langjährigen Erfahrung zur Seite und sorgen dafür, dass du schnell Fortschritte machst. 70,- Euro kostet der zweistündige Schnupperkurs, für 150,- Euro kann man an einem Grund- oder Aufbaukurs teilnehmen.

Kitesurfen ist eine faszinierende Wassersportart, die Freiheit und Abenteuer verspricht. In der Surfers Paradise-Wassersportschule in Laboe können Interessierte jeden Alters und jeder Erfahrungsstufe neben dem Windsurfen auch das Kitesurfen erlernen. Die Schule bietet verschiedene Kursformate an, die individuell auf die Bedürfnisse und Vorkenntnisse der Teilnehmenden zugeschnitten sind. Anfänger können in Gruppenkursen zusammen mit anderen Einsteigern die Grundlagen des Kitesurfens erlernen und dabei die ersten Erfolgserlebnisse teilen. Wer lieber komprimiert und ohne Wartezeiten lernen möchte, für den ist der Premiumkurs in einer Kleingruppe oder als Einzelstunde die richtige Wahl. Die Kurse in der Surfers Paradise Kiteschule sind bewusst auf ein oder zwei Tage ausgelegt. Nach diesem Einstieg können die Teilnehmenden selbst einschätzen, ob sie lieber alleine oder in der Gruppe weiterlernen möchten und wie viel Unterstützung sie noch benötigen. Der Einsteigerkurs kostet Interessierte ohne Vorkenntnisse 230,- Euro, die Langverrsion des Premiumkurses bekommt man für 550,- Euro. Solltet ihr schon eigenes Equipment besitzen, bietet die Website kiel-sailing-city.de einen Überblick über die Kite- und Surfstrände in Kiel. Dort erfährst du, wo du die besten Bedingungen für deinen Lieblingssport findest.

Alle Surfschulen und das Segelcamp bieten auch den Verleih und Einführungskurse für das beliebte Stand-Up-Paddling an. Wer also gemütlich auf dem Brett stehend die Kieler Förde erkunden möchte, kommt auch hier auf seine Kosten. 3. Rudern, Schwimmen und Co. Während Segeln und Surfen besonders an sonnigen Wochenenden im Sommer beliebt sind und viele Gelegenheitssportler anlocken, gibt es auch Sportarten wie Schwimmen und Rudern, die oftmals zu lebenslangen Hobbys werden und zu jeder Jahreszeit ausgeübt werden können. Der Einstieg in diese Sportarten fällt in der Landeshauptstadt leicht; in Kiel gibt es zahlreiche Schwimm- und Rudervereine, die Trainings und Kurse für alle Bedürfnisse und Preisklassen anbieten. Eine ausführliche Übersicht zu den Vereinen findet man auf der Webseite des Sportverbands Kiel. Hier kann man nach eigenen Präferenzen den sympatischsten (oder auch einfach den nächstgelegenen) Verein auswählen und ein Probetraining vereinbaren.

Die Kieler Rudervereine trainieren hauptsächlich auf der Kieler Förde, insbesondere entlang der Kiellinie, wo die meisten Vereine ihren Sitz haben. Ob traditionsreich beim Ersten Kieler Ruderclub oder dem Germania e.V. oder in studentischer Atmosphäre beim Akademischen Ruderverein, wer mit dem beliebten Sport anfangen oder seine Fähigkeiten erweitern will, hat hier eine große Auswahl. Die Kieler Schwimmvereine nutzen die Becken der städtischen Bäder, allen voran das Hörnbad und die Universitätsschwimmhalle. Neben klassischem Schwimmtraining bieten einige Vereine wie zum Beispiel der SV Neptun auch die Möglichkeit, Kunst- und Turmspringen zu erlernen. Der SV Delphin bietet zugängliche Schwimmkurse und Babyschwimmen an, der Schwimmverein Wiking ist eine Empfehlung für alle angehenden und fähigen Schwimmer, die sich im sportlichen Wettkampf messen möchten.

Ein besonders interessantes Angebot hat die DLRG Kiel im Programm: Die ehrenamtlichen Tätigkeiten der Lebensrettungsgesellschaft reichen vom Wasserrettungsdienst über Schwimmkurse bis hin zur Kinder- und Jugendarbeit. Eine Mitgliedschaft kostet aktuell 35y,- Euro jährlich für Jugendliche und 50,- Euro für Erwachsene. Mitglieder profitieren von vergünstigten Schwimmkursen. Die Anmeldung ist online oder per Beitrittserklärung möglich. Neben ehrenamtlicher Lebensrettung bietet die DLRG den Rettungssport an, eine Schwimmdisziplin, die verschiedene Rettungsfähigkeiten wie KLeidungsschwimmen in einem Wettbewerb abfragt. Studierende und Nichtstudierende finden zudem beim Unisport der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel ein vielseitiges Wassersportangebot, das von Schwimmen und Rudern bis hin zu ausgefalleneren Disziplinen wie Kanupolo reicht. Hier ist garantiert für jeden Geschmack etwas dabei. Wassersport in Kiel – Maritime Tradition Die Stadt blickt auf eine lange Tradition im Wassersport zurück, die bis zu den Olympischen Spielen 1936 und 1972 reicht, als Kiel Austragungsort der Segelwettbewerbe war. Neben dem Segeln hat auch der Kieler Rudersport eine bedeutsame Geschichte. Der Erste Kieler Ruder-Club von 1862 ist der älteste Ruderverein der Stadt und einer der traditionsreichsten in ganz Deutschland. Seine Mitglieder haben im Laufe der Jahre zahlreiche Titel bei Weltmeisterschaften und Deutschen Meisterschaften errungen. Aber bis heute gilt: Egal ob Anfänger oder Fortgeschrittene, jung oder alt – in Kiel findet jeder das passende Angebot, um sich im kühlen Nass sportlich zu betätigen und dabei jede Menge Spaß zu haben. Also nichts wie rein ins Wasser!

Ortsinformationen Segelcamp powered by Stadtwerke Kiel Kiellinie 61a 24105 Kiel 0431/2400070 Website

Weitere Ortsinformationen Segelschule Stella Maris Soling 34 24159 Kiel E-Mail Website Instagram

Segeln in Kiel Soling 26 24159 Kiel 0176/20220513 E-Mail Website Instagram

Sailaway Kiel Fliegender Holländer 15 24159 Kiel 0431/36609 E-Mail Website Facebook Instagram

Westwind SUP & Surfschule Kiel Falckensteiner Strand 87 24159 Kiel 0431/2483872 E-Mail Website Instagram

Wassersport Schwedeneck Kronshörn 1 24229 Schwedeneck 0172/7807009 E-Mail Website Facebook Instagram

Surfer's Paradise Kiel in Laboe Strandstraße 33 24235 Laboe 04343/496396 E-Mail Website Facebook Instagram

Erster Kieler Ruder-Club von 1862 e.V. Düsternbrooker Weg 16 24105 Kiel 0431/577885 E-Mail Website Facebook Instagram

Rudergesellschaft Germania Kiel von 1882 e.V. Düsternbrooker Weg 42 24105 Kiel 0431/3207745 E-Mail Website Facebook Instagram

Akademischer Ruderverein Kiel e.V. Düsternbrooker Weg 2 24105 Kiel 0431/567846 E-Mail Website Facebook Instagram

SV Neptun Zastrowstraße 14 24114 Kiel 0431/13212 E-Mail Website Facebook Instagram

SV Delphin Kiel e.V. Geibelallee 14 24116 Kiel E-Mail Website

Schwimmverein Wiking Kiel von 1939 e.V. Alte Landstraße 2 24107 Quarnbek 04340/4997992 Website Facebook Instagram

DLRG Kiel Zum Kesselort 73 24149 Kiel 0431/5601090 E-Mail Website Facebook Instagram

Kieler Hörnbad Anni-Wadle-Weg 1 24143 Kiel 0431/9011420 E-Mail Website

Sportzentrum der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel Olshausenstraße 72 24118 Kiel 0431/8803755 E-Mail Website Facebook Instagram

