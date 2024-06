So genießt du den Sommer in den Kieler Bädern

Eiderbad Hammer: Naturerlebnis pur

Das beliebte Naturbad Eiderbad Hammer hat seit dem 17. Juni 2024 wieder seine Pforten für Badebegeisterte geöffnet. Umgeben von sattem Grün und einer malerischen Landschaft kannst du hier täglich zwischen 12.00 und 18.00 Uhr die Seele baumeln lassen und in den klaren Fluten schwimmen. Das Eiderbad Hammer ist der perfekte Ort, um dem Trubel der Stadt zu entfliehen und die Natur hautnah zu erleben.

Sommerbad Katzheide: Badespaß für die ganze Familie

Auch das Sommerbad Katzheide ist am 17. Juni 2024 in die neue Saison gestartet und lädt täglich von 12.00 bis 18.00 Uhr zum Planschen, Schwimmen und Entspannen ein. Mit seinen großzügigen Liegeflächen, dem Kinderbecken und den Schwimmbahnen ist das Bad ideal für einen Familienausflug geeignet. Hier können Groß und Klein gemeinsam die Sonne genießen und sich im kühlen Nass erfrischen.

Hörnbad: Schwimmen, Sauna und Kurse

Das Hörnbad bietet dir bis zur Revision im Juli unveränderte Öffnungszeiten im Sport- und Freizeitbereich. Hier kannst du deine Bahnen ziehen, dich im Wasser austoben oder einfach entspannen. Seit dem 17. Juni 2024 hat der Saunabereich seine Türen mittwochs bis freitags von 14.00 bis 21.00 Uhr, samstags von 15.00 bis 21.00 Uhr und sonntags von 14.00 bis 20.00 Uhr geöffnet. Hier kannst du die wohltuende Wärme genießen und den Alltag hinter dir lassen.

Im Sommer wird das Kursangebot im Hörnbad etwas reduziert. Seit dem 17. Juni 2024 finden am Wochenende keine Kurse mehr statt. Dafür gibt es in den Freibädern neue Intensiv-Ferienschwimmkurse, die voraussichtlich ab dem 2. Juli 2024 buchbar sind. Nähere Informationen findest du rechtzeitig auf der Website der Kieler Bäder. Wenn du dein Schwimmabzeichen machen möchtest, kannst du das im Sommerbad Katzheide tun.

Badestege

Die Badestege an der Förde in Höhe Bellevue und am Segelcamp bleiben während der Kieler Woche aus organisatorischen Gründen gesperrt. Ab dem 1. Juli 2024 stehen sie dir aber wieder uneingeschränkt zur Verfügung. Hier kannst du direkt in die erfrischende Förde springen und den Sommer in vollen Zügen genießen.

Kiel – die perfekte Stadt für Wasserratten

Kiel bietet mit seinen vielfältigen Bademöglichkeiten das perfekte Umfeld für alle, die den Sommer am und im Wasser lieben. Egal ob du ein entspanntes Bad in natürlicher Umgebung, einen aktiven Tag mit der Familie oder eine erfrischende Abkühlung in der Förde suchst – in Kiel wirst du garantiert fündig.

Also worauf wartest du noch? Schnapp dir deine Badesachen, packe dein Handtuch ein und genieße die Sommertage in den Kieler Bädern. Lass dich von der angenehmen Atmosphäre, dem klaren Wasser und den vielfältigen Möglichkeiten verzaubern und erlebe einen unvergesslichen Sommer in Kiel.

Weitere Informationen zu den Öffnungszeiten, Eintrittspreisen und Angeboten findest du auf der Website der Kieler Bäder unter www.kieler-baeder.de. Hier erhältst du immer die aktuellsten Neuigkeiten und kannst deine Badetage optimal planen.

Genieße die Sonne, das Wasser und die unbeschwerten Momente in den Kieler Bädern. Lass den Alltag hinter dir und tauche ein in eine Welt voller Badespaß, Erholung und Freude. Der Sommer in Kiel verspricht erfrischende Erlebnisse für Groß und Klein. Also nichts wie los – das kühle Nass wartet auf dich!

Quelle: Landeshauptstadt Kiel

