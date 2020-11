© Segeln in Kiel

Zweimal war die Landeshauptstadt bereits der Austragungsort von olympischen Segelwettbewerben. Eine Übersicht über alle wichtigen Adressen Rund ums Segeln finden Sie in unserem Branchenbuch.



Allgemeine Informationen sowie Möglichkeiten von Vereinsmitgliedschaften bekommen Segler beim Segler Verband Schleswig-Holstein. Über die aktuelle Wind- und Wetterlage für Segler sollten Sie sich schlau machen, bevor Sie in See stechen.