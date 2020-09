Ein besonderer Bootshafensommer im Rahmen der Kieler Woche 2020 

Wann? 4. bis 13. September 2020 Wo? schwimmende Bühne am Kieler Bootshafen Eintritt: frei, Die kostenfreien Tickets erhält man über das zentrale Reservierungssystem unter www.meine-kieler-woche.de oder über die Hotline (0431/901-905 – täglich 9.00 bis 19.00 Uhr). Programm: unter www.bootshafensommer.de

Täglich erwartet die Besucher in kostenlos buchbaren Slots von 16.30 bis 18.30 Uhr sowie von 19.00 bis 22.00 Uhr eine feine Mischung aus Live-Musik, DJ-Sets, Kultur und vielfältigen Thementagen.

An zehn aufeinander folgenden Tagen, statt wie sonst an sechs Wochenenden) präsentieren 40 Acts aus den Genres Singer/Songwriter, Folk, Punk, Reggae, Hip-Hop, Elektro oder Rock 'n' Roll ihr Können auf der schwimmenden Bühne. Die Gastropartner vom Biergarten am Bootshafenverwöhnen die Gäste mit kulinarischen Kleinigkeiten und Cocktails oder einem kühlen Bier.

Der Bootshafensommer findet erneut im Rahmen des Kultursommers statt, in diesem Jahr als offizielles Live-Areal der Kieler Woche. Kiel-Marketing legt als Veranstalter viel Wert auf ein breit gefächertes Kulturangebot und die Einhaltung der umfangreichen Hygiene- und Abstandsrichtlinien.

Mit dabei sind Bands wie Silent Attic, OH FYO! und Lutopia Orchestra aus Lübeck und jede Menge lokale Helden wie das Beben.

Auch bei den Clubabenden ist für jeden etwas dabei! Los ging es am 5. September mit dem LUNA-Club. Am Samstag, 8. September 2020, folgt das Pogue Mahone mit Künstlern wie Wolf Barsch. Die Kieler Schaubude sorgt am 10. September 2020 für beste Stimmung auf den Uferterrassen. Freunde der elektronischen Musik kommen am Samstag, 12. September 2020, wieder ganz auf ihre Kosten, wenn es heißt "BUNKER außer House".

WICHTIG: Alle Plätze müssen vorab reserviert werden. Ein spontaner Besuch ist in diesem Jahr nicht möglich!

Wir bitten alle Besucher nur mit einem gültigen Ticket vor Ort zu erscheinen und sich an die Abstandregeln von 1,5 m zu halten. Auf dem Veranstaltungsgelände herrscht eine Mund-Nasen-Masken-Pflicht sowie ein Glasverbot. Wir werden die Einhaltung der Regeln am Einlass und auf der Fläche kontrollieren.

An allen zehn Tagen bietet das Camp24/7 von 12.00 bis 15.30 Uhr Kindersegeln mit erfahrenen Segeltrainern auf dem Becken des Bootshafens an. Das Segeln muss ebenfalls vorab reserviert werden und kann für bis zu zwei Kinder inklusive Begleitperson über das Buchungssystem gebucht werden.

Weitere Infos unter: www.kiel-sailing-city.de/bootshafensommer

Quelle: Kiel-Marketing e.V.