Ein Kunstwerk für den Zusammenhalt: Maritimes Graffiti in Kiel

In der Hopfenstraße in Kiel haben Jugendliche ein beeindruckendes maritimes Graffiti geschaffen, das nicht nur durch seine Größe von sechs Metern Höhe und 14 Metern Länge besticht, sondern auch durch seine tiefgründige Botschaft. Das Kunstwerk zeigt Meerestiere im Wasser, ein Schiff auf hoher See, eine versunkene Schatzkiste und vieles mehr. Es ist ein Symbol für den Zusammenhalt der Stadtgesellschaft und die Bedeutung von Kunst und Kultur für die Gemeinschaft.