10 Jahre Kulturgrenzenlos e.V.

Von der Idee zum erfolgreichen Verein

Was im April 2015 als kleine studentische Initiative begann, entwickelte sich schnell zu einer großen Bewegung. Im März 2016 gründeten die beteiligten Personen den offiziellen Verein. Heute organisieren etwa 45 Menschen mit und ohne Fluchterfahrung die Arbeit von kulturgrenzenlos e.V. haupt- und ehrenamtlich.

Der Verein setzt sich für ein harmonisches und solidarisches Miteinander zwischen Menschen mit und ohne Flucht- oder Migrationserfahrung ein. Das Motto lautet: "Integration durch Freundschaft". Die Organisation schafft Begegnungen zwischen Menschen verschiedener Kulturen, die sich sonst vielleicht nie getroffen hätten.

Vielfältige Projekte für alle Altersgruppen

Kulturgrenzenlos bietet verschiedene Mitmachaktionen an. Das Tandemprojekt bringt junge Erwachsene mit und ohne Flucht- oder Migrationserfahrung zusammen. Die Tandempartner gehen gemeinsam ins Café, kochen zusammen oder besuchen das Kino. Zusätzlich organisiert der Verein regelmäßige Gruppenaktivitäten wie Volleyball, Frauensport oder Spielenachmittage.

"Grenzenlos mit Kids" startete im Juli 2024 und richtet sich an Familien. Das Projekt bietet regelmäßige Family Cafés mit kreativen Aktivitäten, hausgemachtem Kuchen und kostenlosen Familien-Ausflügen in Kiel und Umgebung. Familien verschiedener Herkunft können sich in barrierefreien, kinderwagenfreundlichen Räumen treffen. Wickelraum, Spielzeug und Kinderbetreuung stehen zur Verfügung.

Kochen verbindet Menschen

Das vom Bundesministerium für Migration und Flüchtlinge geförderte Projekt "CoCo – Cooking Connects" bringt Menschen an einen Tisch. Zwei Personen – eine mit und eine ohne Flucht- oder Migrationserfahrung – bilden ein Cooking Couple und kochen ihr Lieblingsessen zusammen. Dabei sprechen sie in einem Video-Podcast über ihr Leben, ihre Kultur und ihre Erfahrungen.

Nach jeder Podcast-Folge findet ein öffentliches Kochevent in Kiel statt. Alle interessierten Menschen können mitmachen und die Gerichte aus dem Podcast nachkochen. Kochkenntnisse sind nicht erforderlich – wichtig ist nur die Lust am gemeinsamen Erlebnis. Die Rezepte und Geschichten veröffentlicht der Verein auf einem eigenen Foodblog.

Campus-Angebote für Studierende