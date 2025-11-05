Der Umbau wurde dringend gebraucht, weil die KTE Hangstrasse und der Aussenbereich des Jugendtreffs nach vielen Jahren nicht mehr zeitgemäss waren. Nach der KTE-Erweiterung 2012 fehlte es an mehr Platz und modernen Spielangeboten, was nun umfassend gelöst wurde .

Die neuen Bereiche bieten vielseitige Spielflächen und Aufenthaltsorte für Kinder und Jugendliche. Im Mittelpunkt der Planung stand, die Wünsche der Nutzer zu berücksichtigen und nachhaltige Materialien einzusetzen. Das Ergebnis ist eine deutliche Aufwertung der Aufenthaltsqualität für alle .

Kinder und Jugendliche konnten ihre Wünsche und Ideen in mehreren Hausversammlungen direkt einbringen. Für die Kleinsten entstand ein eigener Spielplatz mit Hangrutsche und Spielhäuschen. Hochbeete laden zum gemeinsamen Gärtnern ein und ein kreativer Sandspielbereich sowie ein Matschhügel fördern das freie Spielen.

Auch für den Jugendtreff wurde die Fläche erweitert. Über eine neue Treppe gelangt ihr zu einer terrassierten Ebene mit Sitzplätzen und Pflanzflächen. Rollerparkplatz, Slackline und der neue Basketballbelag sorgen für Abwechslung. Ein besonderes Highlight ist der Panna Court, ein Mini-Fussballfeld für alle Altersgruppen. Dieser ist neben einer baugleichen Variante auf dem Schulhof der Grundschule in Mönkeberg der bisher einzige seiner Art im Kieler Umkreis.

Nachhaltigkeit und Zusammenarbeit

Bei der Neugestaltung wurden vorhandene Materialien wie das alte Pflaster wiederverwendet. Nachhaltigkeit spielte eine zentrale Rolle: Sogar Stufen aus dem Kitabereich fanden an anderer Stelle neue Verwendung. Die Umsetzung gelang durch die enge Zusammenarbeit zwischen Grünflächenamt, Landschaftsarchitektenbüros und den Fachkräften der Einrichtungen.

Die KTE Hangstrasse und der Jugendtreff Ellerbek bieten euch jetzt mehr Aufenthaltsqualität und Raum für Begegnung als je zuvor. Und nach nur 9 Monaten Umbauzeit und Umbaukosten von 672.000 Euro erstrahlt das gesamte Gelände nun in neuem Glanz, inklusive der neuen Möglichkeit, das gesamte Gebäude komplett umrunden zu können.

