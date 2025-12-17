Die Hasseer Straße wurde auf 660 Metern komplett erneuert , inklusive Regen- und Schmutzwasserkanälen, Trinkwasserleitungen und modernen Strom- und Telekommunikationsnetzen. Neue Asphalt- und Gehwegflächen sorgen für Top-Qualität. Mit 48 neuen Hausanschlüssen und sanierten Verkehrsflächen ist die Straße jetzt besser befahrbar und komfortabler. Fußgänger genießen breitere Gehwege und mehr Sicherheit im Alltag.

Oberbürgermeister Ulf Kämpfer, der in der Nähe wohnt, bringt es auf den Punkt: "Hier ist wirklich unglaublich viel neu gemacht worden. Danke an alle, die gebaut haben, und Danke an alle Anliegenden, die die Bauphase geduldig ertragen haben. Diese Geduld hat sich gelohnt."



Tiefbauamt, Stadtwerke Kiel und Telekom setzten das Projekt gemeinsam um. Das Engagement aller und die Geduld der Anwohner machten die erfolgreiche Sanierung möglich.