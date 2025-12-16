Was ist der Junge Rat in Kiel?

Der Junge Rat ist das offizielle Gremium für junge Kielerinnen und Kieler zwischen 12 und 19 Jahren. 16 Mitglieder wurden gewählt, um die Anliegen und Wünsche der Jugend gegenüber Verwaltung, Politik und Öffentlichkeit zu vertreten. Das Ziel: Mitbestimmung und lebendige Demokratie für die junge Generation.

Alle wahlberechtigten Kinder und Jugendlichen konnten vom 20. bis 27. November ihre Stimme in vier Wahlbezirken abgeben. Von 46 Bewerbungen wurden 16 Jugendliche gewählt. Die Wahl wurde vom Kinder- und Jugendbüro organisiert – ein Zeichen für Transparenz und Beteiligung.

Welche Themen stehen im Fokus?

Die Vertreter des Jungen Rates setzen sich für zentrale Anliegen ein:

Bessere Ausstattung der Schulen

Sichere Schulwege

Kampf gegen Mobbing

Mehr Einsatz für Müllvermeidung

Zusätzliche öffentliche Flächen für Jugendliche

Mehr Transparenz in Politik und Verwaltung

Mehr Schulsozialarbeit

Besser beleuchtete öffentliche Räume

Diese Themen spiegeln wider, was junge Menschen in Kiel besonders wichtig finden.

Warum ist der Junge Rat so wichtig?

Bürgermeisterin Renate Treutel betont: "Die Perspektiven junger Menschen sind unverzichtbar für ein lebenswertes Kiel." Der Junge Rat steht für echte Mitbestimmung und eine offene, moderne Demokratie. Die steigende Wahlbeteiligung ist ein klares Signal für das Engagement der Jugendlichen.

Die 16 Mitglieder kommen aus allen vier Wahlbezirken:

Ost: Chinelo Jennifer Akpu, Cora Braun, Varin Fuad Aswad, Justus Hartmann, Baran Sali

Süd: Ben Abshagen, Hannes Hartmann, Zara Mardin, Mariella Neumann, Meltem Söbütay

Nord: Malte List, Mathis Lorenzen, Amelie Wetzig

Mitte: Emil Gräf, Jonna Majewski, Bo Oetjens

Sie bringen unterschiedliche Hintergründe und neue Ideen ein, um Kiels Jugend eine starke Stimme zu geben.

Wie hoch war die Wahlbeteiligung?

Von 16.598 Wahlberechtigten haben 2.288 ihre Stimme abgegeben. Das entspricht einer Wahlbeteiligung von 13,78 Prozent, ein deutlicher Anstieg im Vergleich zum Vorjahr mit 9,54 Prozent. Dieser Zuwachs zeigt das wachsende Interesse der Jugendlichen an politischer Teilhabe.

Der neue Junge Rat nimmt seine Arbeit offiziell am 21. Januar 2026 auf. Bei seiner konstituierenden Sitzung im Ratsherrenzimmer im Rathaus werden die Weichen für die kommenden zwei Jahre gestellt. Konstruktive Impulse und frische Ideen für Kiel sind garantiert.