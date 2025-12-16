Am 11.12.2025 kamen 120 wohnungslose Gäste im Kieler Baukulturforum zusammen und genossen ein festliches Weihnachtsessen. Gemeinsames Singen, Bescherung und der Besuch des Oberbürgermeisters verliehen dem Abend eine außergewöhnliche Bedeutung und unterstrichen, wie wichtig gesellschaftliche Teilhabe ist.

Neben dem Festmahl gab es gespendete Hygieneprodukte und Kleidung und die Barber Angels Kiel sorgten für frische Haarschnitte. Praktische Unterstützung und Wertschätzung gingen Hand in Hand und machten den Abend für viele besonders.

Was gab es zu essen?

Das Menü startete mit Lachshäppchen als Vorspeise, gespendet von den "Fischmädchen". Der Hauptgang, Rotkohl, Klöße und Hähnchenkeule und die Dessertcreme mit Lebkuchen und Apfel rundete das Festessen ab und zeigte, wie viel Engagement in jedem Detail steckt. Alle Speisen wurden von lokalen Caterern zubereitet, und das komplett ehrenamtlich.

Die Veranstaltung wurde komplett von Ehrenamtlichen aus dem Freundeskreis und CharityTable der Stadtmission geplant und umgesetzt. Wochenlange Vorbereitungen mündeten in einem Abend voller Wärme und Gemeinschaft, unterstützt von engagierten Helferinnen und Helfern.

Live-Musik und der Weihnachtsmann