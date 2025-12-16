Neuer Bahnhof Schönkirchen: Mehr Mobilität für die Region
Einsteigen und durchstarten: Der neue Bahnhof Schönkirchen verbindet die Gemeinde endlich wieder nach 45 Jahren Pause direkt mit Kiel. Modern, barrierefrei und komfortabel.
Was verändert der neue Bahnhof?
Mit dem neuen Bahnhof ist man in nur 13 Minuten in Kiel, und das stündlich, in beide Richtungen. Die Linie RB 76 von erixx Holstein sorgt für schnelle, direkte Verbindungen und bringt euch bequem an euer Ziel. Die leisen und klimafreundlichen Akkuzüge machen die Fahrt nicht nur angenehm, sondern auch nachhaltig.
Der Bahnhof wurde komplett barrierefrei gebaut: Stufenlose Zugänge, ein Blindenleitsystem, Wetterschutzhäuser und moderne Fahrgastinformationen bieten Komfort für alle. Die innovative Bauweise mit Fertigbetonmodulen sorgt dafür, dass der Bahnsteig künftig schnell und flexibel angepasst werden kann.
Warum ist das Bahnprojekt so bedeutend?
Die Reaktivierung der Strecke ist ein echter Meilenstein für die Region: Endlich ist Schönkirchen wieder direkt an Kiel angebunden. Und bald auch an den Schönberger Strand. Davon profitieren nicht nur Pendlerinnen und Pendler, sondern auch Touristen und Tagesgäste. Moderne Infrastruktur und zuverlässige Verbindungen stärken den Kreis Plön als attraktiven Wohn- und Arbeitsort.
Das Bahnprojekt schreitet zügig voran: Bis 2027 entstehen fünf weitere Bahnhöfe entlang der Strecke bis zum Schönberger Strand. 17 Kilometer Schiene werden modernisiert und 22 Bahnübergänge mit neuer Technik ausgestattet. Die Bauzeit für Schönkirchen lag bei nur elf Monaten. Ein beeindruckendes Tempo, das zeigt, wie engagiert alle Beteiligten arbeiten. Die nächsten Schritte sind bereits in Planung, damit ihr bald noch mehr Ziele direkt per Bahn erreicht.
Zur Eröffnung gibt es ein besonderes Extra: Am 20. und 21. Dezember 2025 fahrt ihr auf der Strecke zwischen Schönkirchen und Kiel kostenlos. Nutzt die Gelegenheit, das neue Angebot auszuprobieren, und überzeugt euch selbst von den Verbesserungen.