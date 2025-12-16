Was verändert der neue Bahnhof?

Mit dem neuen Bahnhof ist man in nur 13 Minuten in Kiel, und das stündlich, in beide Richtungen. Die Linie RB 76 von erixx Holstein sorgt für schnelle, direkte Verbindungen und bringt euch bequem an euer Ziel. Die leisen und klimafreundlichen Akkuzüge machen die Fahrt nicht nur angenehm, sondern auch nachhaltig.

Der Bahnhof wurde komplett barrierefrei gebaut: Stufenlose Zugänge, ein Blindenleitsystem, Wetterschutzhäuser und moderne Fahrgastinformationen bieten Komfort für alle. Die innovative Bauweise mit Fertigbetonmodulen sorgt dafür, dass der Bahnsteig künftig schnell und flexibel angepasst werden kann.

Warum ist das Bahnprojekt so bedeutend?

Die Reaktivierung der Strecke ist ein echter Meilenstein für die Region: Endlich ist Schönkirchen wieder direkt an Kiel angebunden. Und bald auch an den Schönberger Strand. Davon profitieren nicht nur Pendlerinnen und Pendler, sondern auch Touristen und Tagesgäste. Moderne Infrastruktur und zuverlässige Verbindungen stärken den Kreis Plön als attraktiven Wohn- und Arbeitsort.